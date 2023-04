Britania gati të ndalojë pecetat e lagura, cila është arsyeja

Pecetat e lagura në Britani mund të ndalohen pasi qeveria tha se do të nisë një konsultim publik bazuar në një premtim nga shitësit e mëdhenj si Boots dhe Tesco, të cilët pritet të ndalojnë shitjen e produkteve.

Synimi i qeverisë është pjesë e një plani më të gjerë për të pastruar dhe përmirësuar cilësinë e ujit në Mbretërinë e Bashkuar, duke përfshirë zbatimin më të ashpër të ligjit për ndotësit.

Pecetat e lagura të derdhura në tualete shkaktojnë 93% të bllokimeve të kanalizimeve dhe kushtojnë rreth 100 milionë paund në vit për t’u pastruar, sipas Water UK. Ndërsa ka disa opsione të biodegradueshme në raftet, shumica e produkteve përmbajnë plastikë që nuk prishen – duke bllokuar tubat me kalimin e kohës.

Në faturën e ujit të publikuar të hënën mbrëma, qeveria tha se dëshiron t’i ndalojë ato, duke iu nënshtruar konsultimit publik dhe do të punojë me industrinë për të siguruar që ka alternativa miqësore me mjedisin.

Ministrja e Mjedisit Teresa Coffey i tha BBC-së se konsultimi ishte “një kërkesë ligjore për të siguruar që ne mund të ecim përpara me çdo ndalim dhe propozimi është që të ndalohet plastika nga pecetat e lagura”.

Megjithatë, njoftimi u kritikua nga Liberal Demokratët, të cilët thanë se qeveria kishte premtuar fillimisht të ndalonte plastikën në peceta të lagura në vitin 2018.

Plani është një nga një sërë masash që Departamenti për Mjedisin, Ushqimin dhe Çështjet Rurale (DEFRA) ka thënë se do të përmirësojë cilësinë e ujit në Angli. Propozime të tjera në Planin e Ujit përfshijnë kufizime për substancat per- dhe polifluoroalkil (PFAS) në shkumën kundër zjarrit, tekstile, produkte pastrimi, bojëra dhe llaqe.

Qeveria gjithashtu dëshiron të inkurajojë kompanitë e ujit që të instalojnë më shumë matës inteligjentë në familje për të reduktuar kërkesën për ujë dhe për t’u dhënë fermerëve 34 milion £ për të përmirësuar ndotjen e plehut organik. /albeu.com