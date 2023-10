Britania e Madhe rriti prezencën në Ballkan, shefi i diplomacisë në Tiranë për Samitin, paqen në rajon dhe promovimin e Dhomës Britanike të Tregtisë

Ministri i Jashtëm britanik, James Cleverly do të marrë pjesë, sot (16 Tetor), në Samitin udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor, për t’i nxitur ata të ruajnë paqen dhe stabilitetin mes tensionesh në rritje, në të gjithë rajonin.

Cleverly synon të mbështetet mbi suksesin e partneritetit me Shqipërinë dhe të kërkojë një bashkëpunim të shtuar në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, për të luftuar emigracionin e paligjshëm.

Bashkëpunimi i ngushtë mes dy vendeve ka sjellë si rezultat prej nënshkrimit të Komunikatës së Përbashkët, uljen e kalimeve me gomone të shtetasve shqiptarë në Kanal me 90% dhe një rritje domethënese të emigrantëve të paligjshëm, të kthyer në Shqipëri.

Pjesëmarrja e tij në samitin vjetor të Procesit të Berlinit në Tiranë vjen pas zhvendosjes së 600 trupave britanike nëKosovë për të forcuar misionin paqeruajtës të NATO-s, si kundërpërgjigje ndaj shtimit të ushtrisë, përgjatë kufirit Serbi-Kosovë dhe sulmeve të dhunshme kundër policisë kosovare.

Përpara vizitës së tij, Ministri i Jashtëm James Cleverly deklaroi:

“Mbretëria e Bashkuar është e angazhuar të punojë me Ballkanin Perëndimor për të luftuar bandat që shfrytëzojnë jetë njerëzore për qëllime përfitimi, si dhë të adresojë sfidat e tjera të sigurisë në të gjithë rajonin.

Partneriteti ynë me Shqipërinë po bën pikërisht këtë. Përmes bashkëpunimit të agjencive ligjzbatuese, ne kemi ulur numrin e shqiptarëve që vijnë me gomone, me 90%, gjatë vitit të fundit dhe po kthejmë ata që nuk kanë të drejtë ligjore për të qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar.

“Mbretëria e Bashkuar do të jetë gjithmonë një partnere e besueshme, e cila qëndron krah më krah me rajonin, për të promovuar një të ardhme të begatë dhe të qëndrueshme”.

Ministri i Jashtëm do të theksojë edhe rolin unik të Mbretërisë së Bashkuar duke mbështetur begatinë dhe sigurinë e rajonit- nga forcimi i qendresës kundër veprimtarive keqbërëse, ndërhyrjeve dhe sulmeve kibernetike tek zhvillimi ekonomik si dhe duke punuar krah partnerëve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar.

Ministri i Jashtëm britanik do të shfrytëzojë rastin në këtë Samit- ku marrin pjesë përfaqësues të lartë të qeverive nga i gjithë Ballkani Perëndimor dhe nga Europa- për të nxitur partnerët ndërkombëtarë të jenë të palëkundur në solidaritetin e tyre ndaj Izraelit dhe të drejtës së tij themelore për t’u mbrojtur kundër HAMAS-it.

Gjatë kohës së qëndrimit në Tiranë, James Cleverly do të nxisë marrëdhëniet mes Mbrëtërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë. Ai do të mbështetet mbi Komunikatën e Përbashkët të dakordësuar mes kryeministrave Rishi Sunak dhe Edi Rama në dhjetor 2022. Komunikata përcakton fushat e reja të bashkëpunimit në zbatimin e ligjit dhe kthimin e atyre që kanë arritur në mënyrë të paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe forcimin e zhvillimit ekonomik.

Në aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës, Ministri i Jashtëm, krah Ministrit të Brendshëm shqiptar do të çelë zyrtarisht Komisariatin e Policisë, Rinas, ku ndodhet edhe Task Forca e Përbashkët e Emigracionit, përgjegjëse për koordinimin e masave dhe veprimeve operacionale, për të luftuar kontrabandistët dhe trafikantët e qenieve njerëzorë, të cilët bëjnë kalimin e emigrantëve të paligjshëm nga Shqipëria në Mbretërinë e Bashkuar.

Për të shtuar marrëdhëniet tregtare mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë, Ministri i Jashtëm do të promovojë Dhomën Britanike të Tregtisë në vend.

Dhoma do të ndihmojë në rritjen e ekonomive të të dy vendeve, do të lançohet në një event në Western Balkans University, një institucion i arsimit të lartë, i cili po zhvillon partneritete me universitetet britanike dhe po u jep bursa të gjithë atyre që ndjehen nën presion për t’u larguar nga Veriu i Shqipërisë./albeu