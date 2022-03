Britania e Madhe paralajmëron Poloninë, dërgimi i luftëtarëve në Ukrainë mund t’i vendosë në “vijën e zjarrit” më Rusinë.

Mbretëria e Bashkuar ka paralajmëruar Poloninë se dërgimi i avionëve luftarakë në Ukrainë mund t’i vendosë ata në “vijën e drejtpërdrejtë të zjarrit” nga Rusia.

Sekretari i Mbrojtjes Ben Wallace i tha Sky News të martën se ndërsa Mbretëria e Bashkuar do të “mbështesë” një zgjedhje polake për të furnizuar Ukrainën me avionë luftarakë, vendi duhet të jetë i vetëdijshëm për paralajmërimin e Rusisë për “hakmarrje”.

Lajmi vjen një ditë pasi ambasadorja e SHBA-së në NATO, Julianne Smith i tha drejtueses ndërkombëtare të CNN, Christiane Amanpour se zyrtarët amerikanë po diskutojnë me qeverinë polake potencialin që Polonia të dërgojë avionë luftarakë të epokës sovjetike MiG-29 në mbështetje të Ukrainës. Smith theksoi se ky është një “vendim sovran” për Poloninë.

“Polonia kufizohet me një numër vendesh si Bjellorusia, që është një pjesëmarrëse aktive me Rusinë. Dhe Polonia do të kuptojë se zgjedhjet jo vetëm që po ndihmojnë drejtpërdrejt Ukrainën, gjë që është një gjë e mirë, por gjithashtu mund t’i sjellë ato në vijën e drejtpërdrejtë të zjarrit nga vende si Rusia apo Bjellorusia”, tha Wallace.

Ai shtoi se nuk i takonte atij që të “merrte me mend” zgjedhjen e Polonisë, duke theksuar se ka një “përgjegjësi vërtet të madhe mbi supet e Presidentit të Polonisë dhe ministrit të mbrojtjes”.

“Më takon mua si anëtare e NATO-s të them se do të mbështesim Poloninë dhe çfarëdo zgjedhjeje që ajo të bëjë”, përfundoi Wallace.

Deri më tani, NATO ka mbetur e vendosur në mosgatishmërinë e saj për t’u përfshirë drejtpërdrejt në konflikt përtej mbështetjes së rezistencës së Ukrainës ndaj një pushtimi që po vret civilë të pafajshëm, ndërsa zyrtarët amerikanë e kanë bërë të qartë se trupat amerikane nuk do të angazhohen drejtpërdrejt me forcat ruse.

Të dyja palët të premten u kundërshtuan gjithashtu kundër thirrjeve për krijimin e një zone ndalim-fluturimi në Ukrainë, duke paralajmëruar se kjo mund të çojë në një “luftë të plotë në Evropë” dhe duke thënë se ata po bëjnë gjithçka që munden për të ndihmuar Ukrainën të mbrohet . veten kundër pushtimit të Rusisë.