Britania e Madhe kthen 26 shqiptarë në atdhe

Ashtu siç ishte paralajmëruar, Britania e Madhe ka filluar të kthejë në atdhe shtetasit shqiptarë që qëndronin atje pa leje qëndrimi.

Bëhet me dije se 26 është numri i shqiptarëve të kthyer.

Sipas një njoftimi nga Home Office, shumica prej tyre kishin mbërritur në Britani me varka. Ndërsa një pjesë tjetër ishin të dënuar për krime, duke përfshirë posedimin e armëve dhe furnizimin me drogë së klasit A.

➡️ Today, we have returned 26 people to Albania with no right to be in the UK.

This included people who arrived on small boats and others convicted of crimes including possession of offensive weapons and supplying Class A drugs with a combined sentence of 44 years. pic.twitter.com/OKM1Smegxu

— Home Office (@ukhomeoffice) January 19, 2023