Britania e Madhe do të dërgojë për herë të parë helikopterë në Ukrainë

Në paketën e saj të fundit të ndihmës ushtarake, Mbretëria e Bashkuar ka dërguar helikopterë Sea King në Ukrainë.

Ata do të jenë avioni i parë i pilotuar që do të dërgohet nga Britania e Madhe që nga fillimi i luftës dhe janë siguruar së bashku me një program trajnimi gjashtë-javor.

Mbreti i Detit doli në pension në 2018 pasi ishte përdorur si nga Forcat Ajrore Mbretërore ashtu edhe nga Marina Mbretërore.

Duke njoftuar masën, Sekretari i Mbrojtjes Ben Ëallace tha se mbështetja e Mbretërisë së Bashkuar për Ukrainën ishte “e palëkundur”.

Ai është aktualisht në Norvegji duke takuar aleatët për të diskutuar mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën.

Mbretëria e Bashkuar tha gjithashtu se do të sigurojë 10,000 fishekë artilerie./albeu.com