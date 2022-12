Britania dhe emigrantët shqiptarë, zbardhet plani 5 pikësh i Rishi Sunak për ndalimin e atyre që hyjnë në mënyrë të paligjshme

Kryeministri i Britanisë, Rishi Sunak, ka prezantuar planin e tij se si të ndalojë emigrantët shqiptarë që të futen në mënyrë të paligjshme në ishull.

Një nga pikat e Sunak është një komandë e re operacionale me varak të vogla për të ndaluar emigrantët të kalojnë kanalin.

Ndërkohë Sunak thekson se do të ketë edhe një marrëveshje të re me Shqipërinë, në mënyrë që të ulet numri i emigrantëve.

Pjesë e planit ishin:

1.Një komandë operacionale e re, e unifikuar, me varka të vogla për të parandaluar fluksin e emigrantëve që kalojnë përmes Kanalit.

2.Burime shtesë do të krijohen për të rritur numrin e bastisjeve të kryera nga oficerët e imigracionit.

3.Vende të reja, duke përfshirë parqet e pushimeve të papërdorura, ish-sallat e studentëve dhe objektet ushtarake të tepërta, do të përdoren për të strehuar azilkërkuesit – me 10,000 hapësira të identifikuara që kushtojnë gjysmën e asaj që po shpenzohet tani.

4.Numri i punonjësve të çështjeve të azilit do të dyfishohet dhe sistemi do të ri-inxhinierohet për të shkurtuar sasinë e kohës që duhet për të përpunuar kërkesat – me një premtim për të hequr ngarkesën e mbetur deri në fund të vitit të ardhshëm

5.Një marrëveshje e re me Shqipërinë, duke përfshirë oficerë të Forcave Kufitare në Aeroportin e Tiranës, udhëzim i ri që thotë se Shqipëria është një vend i sigurt, një rritje e pragut që dikush duhet të plotësojë për t’u kualifikuar si viktimë e skllavërisë moderne, një garanci nga Shqipëria se do të mbrojnë njerëzit e vërtetë në rrezik dhe do të ngrihet një njësi e re e dedikuar për përpunimin e shqiptarëve – me më shumë se 400 specialistë.

Ndërkohë pak më parë, në një reagim në Twitter, Sunak ka sqaruar se i është drejtuar stafit në Home Office

“Unë iu drejtova stafit në Home Office për të luajtur një rol jetik në dhënien e masave të reja për të trajtuar migracionin e paligjshëm, të cilat përfshijnë:

-Përshpejtimin e largimit të azilkërkuesve shqiptarë

-Pastrimi i ngarkesës fillestare të azilit

-Nuk do ketë më dhoma hoteli për azilkërkuesit.