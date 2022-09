Braktisja masive e vendit pas thirrjes së Putin, Kremlini bën gati urdhrin për mbylljen e kufijve

Autoritetet ruse po planifikojnë të mbyllin kufijtë për burrat në moshë mobilizimi, ka thënë një burim pranë Administratës Presidenciale të Federatës Ruse.

Burimi i Kremlinit tha për Meduza, një faqe e pavarur ruse e lajmeve, se ndalimi ka të ngjarë të hyjë në fuqi të mërkurën, më 28 shtator.

Të mërkurën, presidenti rus Vladimir Putin mbajti një fjalim të jashtëzakonshëm dhe njoftoi një “mobilizim të pjesshëm” të menjëhershëm në një përpjekje për të rimbushur radhët në vijën e frontit në Ukrainë .

Ministri i Mbrojtjes Sergei Shoigu përshkroi më shumë detaje rreth dekretit, duke thënë se mobilizimi do të prekë vetëm rusët me përvojë të mëparshme ushtarake dhe rreth 300,000 njerëz do të thirren.

Por në fakt, vetë dekreti jep terma shumë më të gjera, duke ndezur frikën tek rusët se një projekt më i gjerë mund të ndodhë në të ardhmen.

Kjo çoi në një eksod masiv të burrave rusë të moshës ushtarake që iknin nga vendi për të shmangur rekrutimin.

Biletat e fluturimit u rritën dhe biletat për në vendet që nuk kërkojnë vizë, si Turqia dhe Azerbajxhani u shitën menjëherë.

Ikja masive ka zemëruar njerëzit në Kremlin, prandaj urdhri i ri ka mundsi të mbyllë të gjithë kufijtë e vendit.

Burimi tha për Meduza se do të kishte një dukje të “vizave dalëse”, por në realitet, burrat rusë do të duhet të marrin leje nga zyra e regjistrimit dhe regjistrimit ushtarak për të marrë një vizë.