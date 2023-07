Braktisi në rrugë 4 mace, greku gjobitet me 120 mijë euro

Një gjobë prej 120 mijë eurosh është vendosur për një greku në Rodos , i cili braktisi katër mace në rrugë

Autori pretendon se katërkëmbëshët nuk janë të tijtë dhe se ai sapo i ka gjetur.

Por çfarë parashikon ligji në raste të tilla.

Nenet 2, 9, 34 dhe 35 të ligjit të sapo miratuar 4830/2021 për mbrojtjen e kafshëve shoqëruese ndalojnë braktisjen e kafshës shoqëruese, pra qenit, maces, qenit ndihmës, qenit të punës dhe kafshës së terapisë. Kushdo që e bën këtë:

a) kërcënohet me burgim së paku një vit dhe me gjobë deri në 360 ditë, secila prej të cilave caktohet nga 10 deri në 50 euro, dhe nëse kafsha është e porsalindur kërcënohet me burgim deri në 10 vjet.

b) Gjithashtu, ai kërcënohet me gjobë administrative nga 5000 deri në 15000 euro për çdo kafshë, në varësi të peshës së veprës penale dhe nëse kafsha është torturuar duke i shkaktuar dhimbje të forta fizike ose lodhje fizike, të rrezikshme për shëndetin e saj, pasi braktisja, ose ngordh, kërcënohet me gjobë administrative nga 30 mijë deri në 50 mijë euro për çdo kafshë.