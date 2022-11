Braçe: Berisha është i fundit që mund të flasë për përmbytjet në Shkodër

Ish zv.kryeministri dhe deputeti socialist Erionb Braçe ka shpërthyer ndaj kreut të Partisë Demokratike, Sali Berishës, teksa ka deklaruar se ai duhet te jetë i fundit për shume arsye që duhet të flasë për përmbytjet në Shkodër.

Braçe i ka përmendur përmbytjen e vitit 2010, kur Berisha ka qene kryeministër.

POSTIMI I BRAÇES:

SALIH BERISHA-AI I PERHERSHMI,

ESHTE I FUNDIT QE MUND TE FLASE PER PERMBYTJET NE SHKODER!

E dini pse?

E para, E MBYTI SHKODREN 5 HERE NE 13 MUAJ;

E dyta, NUK BERI ASGJE NE SHKODER KUNDER PERMBYTJEVE, ZERO.

Shiheni videon nga GOOGLE, ka dy gjera te qarta;

ZONA E PERMBYTUR eshte thuajse TOKE E LUMIT dhe, me keto rreshje, me keto plota eshte e rrezikuar perhere; UJI NUK KA HYRE NE qytet sic ne 2010 e vijim 5 here rresht, PER SHKAK TE UNAZES SI ARGJINATURE QE SALIH BERISHA NUK JA BERI KURRE SHKODRES;

E NDERTOI KJO QEVERI! Nese duhet te flase, ta nise nga kjo! Natyrisht, KOHA NUK ESHTE PER TE FOLUR; KOHA ESHTE PER TE NDIHMUAR NJEREZIT NE NEVOJE; KOHA ESHTE EDHE PER TE NGUSHELLUAR FAMILJEN RRUSHAJ PER HUMBJEN E TMERRSHME TE SAJ!