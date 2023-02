Zyrtarisht Alec Baldwin akuzohet për vrasjen e kineastes në xhirimet e filmit “Rust”!

Aktori Alec Baldwin është akuzuar zyrtarisht për vrasje të pavullnetshme në vrasjen fatale të kineasti në një set filmi në Neë Mexico, sipas dokumenteve të gjykatës të paraqitura nga prokurorët të martën. Prokurorja e Qarkut në Santa Fe, Mary Carmack-Altëies paraqiti dokumentet e akuzës duke përmendur emrat e Baldëin dhe Hannah Gutierrez-Reed, të cilët mbikëqyrnin armët në setin e “Rust” Ëestern, dhe duke paraqitur prova se ato devijonin në mënyrë të përsëritur nga standardet e njohura të sigurisë.

Halyna Hutchins vdiq pak pasi u plagos gjatë provave në një fermë në periferi të Santa Fe më 21 tetor 2021. Baldëin po i drejtonte një pistoletë Hutchins kur arma shpërtheu, duke e vrarë atë dhe duke plagosur drejtorin, Joel Souza Prokurorët kanë thënë se përfshirja e Baldëin si producent dhe si person që ka qëlluar me armë ka peshuar në vendimin për të ngritur akuza.

Në javët e fundit, Carmack-Altëies përshkroi dy grupe akuzash për vrasje të pavullnetshme në lidhje me të shtënat. Akuza për vrasje e ngritur të martën kundër Baldëin dhe Gutierrez-Reed përfshin dy standarde dhe sanksione alternative Një version do të kërkonte prova të neglizhencës, e cila dënohet me deri në 18 muaj burg dhe një gjobë prej 5,000 dollarësh sipas ligjit të Neë Mexico. Alternativa e dytë është mospërfillja e pamatur e sigurisë “pa kujdesin dhe kujdesin e duhur”. Ai mbart një prag më të lartë të keqbërjes dhe përfshin një “përmirësim të armëve të zjarrit” që mund të rezultojë në një dënim të detyrueshëm pesë vjet burg për shkak se vepra është kryer me armë.

Prokurorët kanë thënë se një juri mund të vendosë përfundimisht se cilin përkufizim të vrasjes nga pakujdesia duhet të ndjekë. Një deklaratë e mundshme shkaku që përshkruan provat kundër Baldëin-it pretendon shumë raste të “veprimeve jashtëzakonisht të pamatura” ose dështimeve të pamatura për të marrë masa paraprake në ditët dhe minutat që çuan në të shtënat vdekjeprurëse.

Hetuesit thonë se Baldëin nxori një revolver nga një këllëf, e drejtoi nga Hutchins dhe qëlloi armën kur një armë plastike ose kopje duhet të ishte përdorur sipas standardeve të industrisë. Ai thotë se fotot dhe videot e provës, duke përfshirë momente para të shtënave vdekjeprurëse, treguan Baldëin me gishtin e tij brenda mbrojtëses së këmbëzës dhe në këmbëz ndërsa “manipulonte” çekiçin e pistoletës dhe se një analizë e FBI tregon se pistoleta nuk mund të qëllohej pa duke shtypur këmbëzën. Hetuesit thonë se Baldëin nuk u paraqit në trajnimin e detyrueshëm të armëve të zjarrit para xhirimeve dhe se ai nuk e përfundoi plotësisht stërvitjen në xhirime ndërsa ishte i hutuar nga telefonatat me familjen. Ata citojnë gjithashtu disa shkelje të kontrolleve dhe protokolleve të kërkuara të sigurisë pasi arma u ngarkua dhe iu dha Baldëin.

Baldëin, gjithashtu një bashkëproducent në “Rust”, e ka përshkruar vrasjen si një aksident tragjik. Aktori 64-vjeçar tha se i ishte thënë se arma ishte e sigurt dhe se ka kërkuar të pastrojë emrin e tij duke paditur personat e përfshirë.