Zelensky në Uashington: Si u prit vizita e tij në Moskë, Kiev dhe në pjesën tjetër të botës

Dhjetë muaj pas fillimit të luftës Rusi-Ukrainë, presidenti Volodymyr Zelensky bëri udhëtimin e tij të parë jashtë vendit, pikërisht në Uashington. Vizita e tij sinjalizon një moment historik në një luftë me kaq shumë në rrezik përtej kufijve të Ukrainës.

Zelensky iu drejtua një sesioni të përbashkët të Kongresit të mërkurën, duke theksuar nevojën për më shumë armë dhe duke shtuar se “kundër të gjitha mosmarrëveshjeve dhe skenarëve të fatkeqësisë dhe errësirës, ​​Ukraina nuk u dorëzua Ukraina është e gjallë dhe po reziston.”

Më herët, presidenti i SHBA-së Joe Biden e mirëpriti presidentin ukrainas në Shtëpinë e Bardhë, ku ai miratoi një paketë të re ndihme prej 1.85 miliardë dollarësh për Ukrainën, duke përfshirë sistemin e shumëpërfolur të mbrojtjes raketore Patriot.

“Ne e kuptojmë në lëkurën tonë se lufta e Ukrainës është pjesë e diçkaje shumë më të madhe,” tha Biden.

Ndërsa zbardhi agimi në Moskë, reagimi nga udhëheqësit rusë ishte i shpejtë dhe sarkastik. Mediat shtetërore ruse u tallën me Zelenskyn, duke thënë se ai po kërkonte para nga amerikanët, si një “lypës” duke shtuar se ai nuk ishte gjë tjetër veçse “një turp”.

Linja zyrtare nga Kremlini nuk ishte më pak e ashpër. Maria Zakhrova, zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme ruse, iu përgjigj përfaqësuesit ukrainas në OKB, Sergei Kislytsya, i cili postoi një flamur amerikan me ngjyra ukrainase në Twitter. Zakharova me ironinë e saj të zakonshme të hidhur ka shkruar në llogarinë e saj në Telegram: “Ajo për të cilën kemi shumë vite që flasim, por ajo që askush nuk donte ta besonte, ndodhi. Urime të gjithëve!”

Zëdhënësi presidencial, Dmitry Peskov, theksoi më tej se sistemet raketore amerikane Patriot do të bëhen një objektiv shumë legjitim për ushtrinë ruse.

“E gjithë kjo do të çoj në përkëqësimin e konfliktit dhe nuk është një shenjë e mirë për Ukrainën,” tha Peskov. Shtetet e Bashkuara nuk po bëjnë gjë tjetër veçse “zgjatin vuajtjet” e popullit ukrainas.

Ukraina dëshiron më shumë

Ndërkohë, në Kiev, analistët ukrainas u fokusuan në rezultatet konkrete të vizitës së Zelenskit. Eksperti ushtarak Kostyantyn Mashovets theksoi se furnizimi i Ukrainës me sistemet raketore Patriot sinjalizoi një fazë të re në luftë.

“Sistemi raketor anti-ajror Patriot është, natyrisht, një armë e teknologjisë së lartë, pavarësisht se kujt i dorëzohet,” tha ai në një intervistë për Radio Liberty Ukraine.

Ministri i Jashtëm ukrainas, Dmytro Kuleba, në një postim në Facebook tha se “kjo vizitë nuk ka të bëjë me simbolikën, por me vendime specifike që forcojnë mbrojtjen e Ukrainës dhe ndihmojnë në mposhtjen e pushtuesve”.

Kuleba theksoi se kjo është një tjetër humbje strategjike për Rusinë. Historia e Patriotëve është një shembull tjetër se e pamundura mund të bëhet e mundur. Kryeqytetet e tjera botërore reaguan shumë shpejt ndaj vizitës së Zelensky në atë që është bërë një nga momentet më simbolike të luftës.

Europa ka një “hero”

E përditshmja franceze Le Monde vuri në dukje zgjedhjen e destinacionit të parë të Zelensky jashtë vendit. “Ai mund të kishte shkuar në Varshavë, Paris apo Londër. Por Uashingtoni ishte destinacioni që kishte më shumë vlerë në lidhje me mbështetjen e madhe ushtarake nga SHBA.

Gazeta franceze Le Figaro shpjegoi se çfarë do të thoshte ky udhëtim për vetë Zelenskyn,një njeri plotësisht i sigurt si në udhëheqjen e tij qeveritare ashtu edhe në sigurinë personale: “Fakti që presidenti ukrainas po udhëton jashtë vendit në radhë të parë do të thotë se ai ndihet i sigurt edhe ndaj rusëve.

Ai nuk ka frikë nga rrëzimi, ose se njerëzit do të përfitojnë nga mungesa e tij, ndryshe nga ish-udhëheqësi rus (Mikhail) Gorbachev. Kjo lëvizje është një shenjë se gjërat “po shkojnë relativisht mirë”.

Detaje të tjera u bënë publike në orët e fundit rreth mënyrës sesi vizita u organizua në fshehtësi gjatë javës së kaluar, me Zelensky që fillimisht udhëtoi për në Poloni me tren përpara se të fluturonte për në Uashington me një avion ushtarak amerikan, sipas zyrtarëve amerikanë.

E përditshmja gjermane Die Ëelt e krahasoi Zelensky me udhëheqësin britanik të Luftës së Dytë Botërore, Ëinston Churchill , duke vënë në dukje se si të dy udhëheqësit iu drejtuan Kongresit të SHBA në momente vendimtare të historisë.

Washington Post

Çfarë do të ndodhë më pas në Uashington

Në SHBA, republikanë të lartë e shtynë Bidenin që të vazhdojë të ndihmokë Ukrainën.

“Të ndihmojmë miqtë tanë në Europën Lindore për të fituar këtë luftë është gjithashtu një investim i drejtpërdrejtë në reduktimin e aftësive të ardhshme të Putinit për të kërcënuar Amerikën, për të kërcënuar aleatët tanë dhe për të kundërshtuar interesat tona thelbësore,” tha kreu i pakicës në Senat, Mitch McConnelll.

Wall Street Journal vlerësoi Zelenskyn si “një lider të guximshëm dhe karizmatik të kohës së luftës dhe fjalimi i tij ishte elokuent duke shpjeguar se Ukraina po lufton për pavarësinë e saj siç bënin dikur amerikanët”.

Megjithatë, presidenti ukrainas vazhdon t’i bëjë thirrje për armë që Biden heziton të furnizojë Ukrainën.

“Biden është i shqetësuar sepse nuk dëshiron që konflikti të përshkallëzohet” tha Ivo Daalder, President i Këshillit të Çikagos për Çështjet Globale për The Ëashington Post.

“Zelensky dëshiron të bëjë të qartë se ai ka nevojë për këtë mbështetje të vazhdueshme që, sinqerisht, vetëm Shtetet e Bashkuara mund ta ofrojnë.”

