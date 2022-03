“Wagner Group”, kush është kompania “mercenar” që dyshohet se ka marrë urdhrin për të shfarosur Zelensky-in

Rregulli i parë i “Fight Club” është se ne nuk po flasim për “Fight Club.” Ky ishte kulmi i filmit ikonik të David Fitzgerald. Diçka e ngjashme vlen për “Grupin Wagner” . Kreu i grupit të punës të OKB-së për aksionet mercenare ka deklaruar se grupi famëkeq Wagner nuk ekziston. Të paktën në letër, domethënë, nuk ka asnjë kompani të regjistruar të quajtur Wagner.

Emri përshkruan një rrjet të përpunuar kompanish offshore që përbëjnë “Wagner Group”. Kompania private ushtarake, e cila jo vetëm operon, por trajnon dhe ka disa nga ushtarët dhe agjentët profesionistë më të ashpër në botë. Identiteti i drejtuesve të saj është sekret.

Ushtria private ruse u ndërtua sipas standardeve të kontraktorëve ushtarakë amerikanë Blackwater ose Executive Outcomes. Me fjalë të tjera, është një organizatë paraushtarake , siç përshkruhet nga Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, Josep Borrell . “Po dërgohen ekipe në zonat e konfliktit anembanë botës për të nxitur dhunën, për të plaçkitur burimet natyrore dhe për të frikësuar popullsinë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe të drejtat e njeriut ,” tha ai, duke përshkruar veprimet e zeza.

Vitet e fundit, ka pasur raportime në rritje nga zonat e luftës për praninë e grupeve mercenare që veprojnë nën kontrollin e Wagner. Informacioni rreth rrjetit është mbledhur me shumë kujdes nga gazetarët hetues dhe raportet e OKB-së. Një ekip kërkimor me bazë në Londër ka publikuar dokumente që tregojnë se financohet nga oligarku rus në mërgim Mikhail Borisovich Khodorkovsky . Ai është njeriu më i pasur në Rusi.

Sipas hulumtimeve, frenat e Grupit Wagner i mori Gevgeny Prigogine, i mbiquajtur “kuzhinieri i Putinit”. Por, jo, ky nuk është kuzhinieri personal i presidentit rus. Ajo nuk përgatit shijet e tij të preferuara. Ai i përket bërthamës së fortë të regjimit të Putinit, oligarkëve që pas pushtimit rus u gjendën në pikën kryesore të Bashkimit Evropian. Nuk është hera e parë. Disa vite më parë, autoritetet amerikane kishin ndjekur penalisht organizatat dhe qytetarët rusë për përpjekjen për të përdorur mediat sociale për të ndërhyrë në proceset politike të SHBA-së gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2016 . Jeta e tij e deritanishme karakterizohet me ulje-ngritje dhe “turbulenca detare”. Fëmijëria e tij ishte e vështirë. Në rininë e tij u burgos për grabitje me armë dhe mashtrim. Ai arriti të qëndronte i pa thyer. Ai filloi si një shitës hot dog dhe u zhvillua në një sipërmarrës të suksesshëm restorantesh. Restorantet e tij në Shën Petersburg tërhoqën të ashtuquajturit “klientë të mirë”.

Ndër të ftuarit e shquar ishte Vladimir Putin. Dy burrat u takuan në vitin 2001 dhe që atëherë janë bërë miq. Lulëzimi i marrëdhënieve të tyre ndërpersonale përkoi me zgjerimin e biznesit të Yevgeny Prigogine në fusha të tjera. Edhe sot, burimi i pasurisë së tij mbetet i paqartë. Emri i tij lidhet me kompani offshore. E vetmja gjë e sigurt është se ai ka bërë një rrugë të gjatë që kur ka bërë hot dogun e parë. Ai tani jeton në një rezidencë, zotëron një jaht me vlerë qindra milionëshe, si dhe aeroplanin e tij.

Autoritetet ukrainase dhe perëndimorët thonë se të paktën 400 mercenarë të përzgjedhur të Wagner janë dërguar në Kiev për të vrarë presidentin ukrainas. Zyrtarët amerikanë thonë se kanë të dhëna se grupi Wagner është i përfshirë në konfliktin Rusi-Ukrainë. Këto raporte nuk janë konfirmuar, por prania e skuadrës atje nuk do të ishte surprizë.

Për vite me radhë, Ukraina ka akuzuar organizatën private ushtarake, e cila duket se ka lidhje të ngushta me Kremlinin, për luftime në Luhansk dhe Donetsk . Grupi duket se është shfaqur për herë të parë në Ukrainë në vitin 2014, kur ndihmoi ushtrinë ruse të aneksonte Krimenë .. “Ukraina ishte në thelb fillimi, pika fillestare për grupin Wagner,” tha Sergei Sukhankin, një bashkëpunëtor i lartë në Fondacionin Jamestown.

Që atëherë, një rrjet grupesh dhe operacionesh paraushtarake është përhapur në Siri. Atje, anëtarët e Wagner thuhet se kanë luftuar për të mbështetur regjimin e Bashar al-Assad, duke siguruar një terren në sektorin energjetik të vendit. Ata kanë pasur dhe kanë një prani të fortë në Libi, Sudan, Madagaskar dhe Mozambik. Mercenarët Wagner thuhet gjithashtu se kanë luftuar në Afrikën Veriore dhe Sub-Sahariane. Thuhet se paga bazë mujore për këdo që regjistrohet në grup është të paktën 2500 dollarë. Anëtarët duhet të jenë mbi 25 vjeç, të trajnuar shumë, të zgjuar, të lezetshëm dhe të mos kenë regjistrim. Ekipi ka më shumë se 15,000 luftëtarë.

Grupi kombinon veprimtarinë mercenare dhe nxjerrjen e burimeve natyrore, duke promovuar në të njëjtën kohë politikën e jashtme ruse. Edhe pse është një grup privat, besohet se është i lidhur ngushtë me Kremlinin. Në vitin 2017 ai mori përsipër të trajnojë Forcat e Armatosura Sudaneze. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Libi, ndërkohë që ka krijuar grupe në disa vende, ku operon me dhjetëra baza sekrete. /abcnews.al/