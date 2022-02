Vijon sulmi rus mbi Kiev, qielli pushtohet nga helikopterët (VIDEO)

Ministria e Brendshme e Ukrainës ka konfirmuar se forcat ruse kanë marrë qytetin e Hostomelit në very të vendit, vetëm pak kilometra nga Kievi sipas “The Guardian”.

Ndërkohë që jepet ky lajm, mediat e huaja kanë publikuar pamje të helikopterëve rus që fluturojnë mbi qiellin ukrainas. Disa prej tyre janë qëlluar me raketa tokë-ajër nga ukrainasit, ku sipas raportimeve ka edhe disa të rrëzuar.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022