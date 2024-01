VIDEO/ Putin zhytet në ujin e akullt për të nderuar Epifaninë, temperaturat -14 gradë

Presidenti rus, Vladimir Putin, ka lënë mënjanë pallton e tij të ngrohtë dhe në temperatura -14 gradë Celsius është zhytur në ujin e akullt për të shënuar festën ortodokse të Epifanisë.

Sipas ritualit, Putin u zhyt tre herë në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Uji u bekua nga një klerik dhe vlerësohet të ketë fuqi mbrojtëse dhe shëruese.

Presidenti rus nuk ishte i vetmi që u fut në ujin e ftohtë me këtë rast, besimtarët e të gjitha moshave u zhytën për të festuar ditën e shënuar për Kishën Ortodokse, raporton Daily Mail.

Keep Cool & Believe: President of Russia Vladimir #Putin Taking Epiphany Dip.

💪 You can freeze #Russian assets, but you can't freeze its spirit. pic.twitter.com/2AEDdOB7h7

— Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) January 19, 2024