VIDEO/ Fundi i botës! Mbi 2 000 të vdekur, këto janë shkatërrimet e përmbytjeve në Libi

Shirat e dendur kanë shkaktuar përmbytje masive në pjesën lindore të Libisë duke shkaktuar deri më tani mbi 2 000 të vdekur sipas të dhënave zyrtare.

BREAKING: Authorities estimated that as many as 2,000 people are believed dead in the city of Derna alone after devastating floods in Libya, Red Cross envoy says 10,000 people missing pic.twitter.com/imkXbDZMTU

Mësohet se autoritetet kanë mbledhur rreth 1 000 trupa nga lumenjtë dhe kanalet e krijuara prej përmbytjeve, kurse numri i të vdekurve është 2 000.

Shkatërrimet në ndërtesa dhe infrastrukturë janë kolosale pasi diga në jug të qytetit u shkatërrua prej uraganit Daniel duke marrë para lagje të tëra.

Red Cross says that 10,000 people are missing after the Libya floods. Over 2,000 people have died in the heavily affected city of Derna, where two dams collapsed due to flooding.#Libya l #ليبيا_تستغيث l #ليبيا l #Derna l #LibyaFloods pic.twitter.com/SORTExxYcz

— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) September 12, 2023