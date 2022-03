Veprim “kamikaz”, ushtari rus me dy granada në duar kërcënon turmën ukrainase (VIDEO)

Një ushtar i forcave ruse ka kërcënuar me granata ukrainasit, teksa u ka kërkuar atyre të dorëzohen.

Bëhet me dije nga mediat e huaja se ngjarja ka ndodhur në qytetin Konotop.

Pamjet e postuara në rrjete sociale, zyrtare të Daily Mail tregojnë ushtarin rus duke mbajtur dy granata në duar, teksa ecte përmes turmës së qytetarëve ukrainas, të cilët bërtisnin “turp”.

“Mos ec duke drejtuar granata ”, i thanë disa, ndërsa të tjerë e shpërfillën rrezikun.

Ndër të tjera mësohet se ushtari ndodhej qytetin që ndodhet afër brigjeve jugore të Ukrainës./ h.ll/albeu.com

Russian invader walks through crowd of Ukrainians holding up a GRENADE in each hand

WATCH: https://t.co/k816tcfO31 pic.twitter.com/VgV4IVd9tG

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 3, 2022