Vendet e BE heqin dorë nga qymyri rus

BE-ja ka vuajtur sanksionet e energjisë për javë të tëra. Shtetet anëtare tashmë kanë rënë dakord të heqin dorë nga qymyri rus deri në verë, por nafta është një kërkesë më e ashpër, raporton BBC.

Ndërsa Polonia dhe shtetet baltike kanë reaguar për këtë veprim, Gjermania akuzohet se ka penguar përparimin. Tani, qeveria e kancelarit Olaf Scholz po tregon një gatishmëri të shtuar për të ecur përpara.

Hungaria, në veçanti, shihet si një pengesë e mundshme rrugore. Është shumë e varur nga furnizimet ruse, ndërsa qeveria e kryeministrit hungarez të rizgjedhur së fundmi, Viktor Orban, ka shprehur kundërshtim të qartë ndaj sanksioneve.

Shpesh në kundërshtim me Brukselin, fjalët e Budapestit do të shikohen nga afër këtë javë. Dhe diplomatët pranojnë se diskutimet, për një ndalim të propozuar, do të jenë të vështira.

Nëse ka një kompromis, shtetet anëtare më të linjës së ashpër që favorizojnë ndalimin mund ta kenë të vështirë ta gëlltisin. Por presioni mbi zyrtarët e lartë të BE-së për të gjetur një rrugë përpara është i mprehtë.

Blloku e di se nuk mund të mbështetet tek Rusia për furnizime, siç dëshmohet nga vendimi i Gazprom për të ndërprerë gazin nga Polonia dhe Hungaria. Dhe ka gjithashtu një dilemë morale.

Gati një muaj më parë, shefi i politikës së jashtme të bllokut pranoi se BE-ja i kishte paguar më shumë se 35 miliardë euro Rusisë për importet e energjisë që nga pushtimi i Ukrainës nga Presidenti Putin.

Disa në Bruksel i referohen qartë si “paratë e gjakut”./gazetaexpress