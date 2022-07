Vend bregdetar, por nëse dilni me rroba banje në këtë qytet do të gjobiteni 500 euro

Nëse po planifikoni një udhëtim në Itali për pushimet verore, atëherë kini kujdes të mos dilni me bikini në rrugë.

Qyteti i Sorrentos ka njoftuar një ndalim të daljes me bikini dhe turistët që shkelin rregullat do të përballen me gjoba deri në 500 euro. Rregullat vlejnë edhe për vizitorët meshkuj që ecin nëpër qytet topless.

Megjithatë, nuk do të gjobiteni nëse jeni ulur buzë pishinës ose jeni duke qëndruar në një klub plazhi. Kjo për shkak se masat e reja zbatohen kur njerëzit dalin në rrugët e qytetit, qoftë duke ecur nëpër dyqane apo duke shkuar në një restorant.

Kryetari i bashkisë së Sorrentos, Massimo Coppola, ka njoftuar masën, duke pretenduar se pushuesit që dalin me bikini po i bëjnë vendasit të ndiejnë ‘siklet dhe shqetësim’, raporton Times.

Ai shtoi se ata që ecnin me bikini apo topless shiheshin nga shumica e njerëzve “në kundërshtim me dekorin dhe mirësjelljen që karakterizon bashkëjetesën e civilizuar”.

Sorrento nuk është destinacioni i vetëm i pushimeve që ka vendosur një rregull të tillë për rrobat e banjës.

Në Barcelonë dhe Majorca, njerëzit mund të veshin bikini vetëm në plazh, me gjoba deri në 300 euro në Barcelonë dhe deri në 600 euro në Majorca për ata që nuk respektojnë rregullat. Ashtu si Sorrento, kjo vlen edhe për burrat që ecin topless.