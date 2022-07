U rrit jetime, xhaxhai i lexon letrën më emocionuese në ditën e dasmës, nusja shpërthen në lot kur kupton kush e ka shkruar (VIDEO)

Një nuse nga Liverpooli nuk priste që të ndodhte një moment pikëllues në ditën e saj të dasmës. Lotët i rrodhën faqeve teksa xhaxhai i saj shpalosi një surprizë të veçantë. Emily Darbey nga Liverpool, Nju Jork, humbi babanë e saj, Todd Excell, në maj 2001, pasi ai iu nënshtrua kancerit.

8-vjeçarja e atëhershme Emily u detyrua të rritej në mungesë të babait të saj. Pesëmbëdhjetë vjet më vonë, Emily është rritur në një zonjë të bukur.

Ajo gjeti dashurinë e jetës së saj dhe ishte gati për ditën e saj të madhe. Më në fund, më 4 tetor, Emily shkëmbeu betime me Shakeal Darbey, tani bashkëshorti i saj. Gjatë dasmës së tyre, kumbari dhe xhaxhai i saj, Peter, nxorrën papritur një letër misterioze

Lotët u rrokullisën në faqet e Emily-t ndërsa Xha Piteri lexoi:

“Për vajzën time më të dashur Emily.

Ti je zemra dhe shpirti im dhe do të jesh gjithmonë. Unë po e shkruaj këtë letër për ditën tende të dasmës për t’ju thënë se nuk do të jem atje fizikisht, por do të jem atje me shpirt. Ti ke qenë dielli im në ditët e mia më të errëta. Unë dua që ju të keni jetën dhe dashurinë më të mirë që Zoti mund t’ju japë. Unë po ju kërkoj ju dhe burrit tuaj që të trajtoni njëri-tjetrin me dashuri dhe respekt.

Të dua, Emily. E di që do ta doja burrin tënd të ri”, lexoi xhaxhai Pjetri. Unë do të jem gjithmonë aty teksa ecni kudo. Tek burri juaj i ri, do të eci edhe unë me ju.”

Pikërisht kur të gjithë menduan se Xha Pjetri kishte mbaruar me letrën, ai iu drejtua Shakealit, duke i thënë:

“Burrit të ri…

Unë nuk do të jem në gjendje të të frikësoj apo të të bëj një milion pyetje para se të dalësh me vajzën time, të të them se kam një armë nën shtrat, ose të të pyes pse je i interesuar të takohesh me vajzën time, të heq targat dhe lloji i makinës që drejtoni”, shkruante në letër z.Exel. Por ajo që mund të bëj – është t’ju ndjekë”

Me të dëgjuar kërcënimin gazmor të babait, një Shakeal nervoz tundi kokën, ndërsa Emily dhe të ftuarit shpërthyen duke qeshur.

“Trajtojeni si një princeshë dhe si ajo do te behet mbretëreshë”, shkroi Z. Excell

Ky moment i paharrueshëm filmua dhe u shpërnda në internet.

Edhe pse zoti Excell nuk ishte fizikisht aty, Emily mund ta ndjente praninë e tij përmes letrës në këtë ditë të veçantë. Sa gjë e bukur dhe origjinale apo jo?/albeu.com/

Merrni një shami para se të shikoni pamjet prekëse më poshtë: