Turqia përgatitet të dërgojë dy anije me ndihma humanitare në Gaza

Fondacioni i Turqisë për Ndihmë Humanitare (IHH) zbuloi sot se dy anije të reja që do të transportojnë ndihma direkt në Rripin e Gazës, ku palestinezët po përballen me urinë, gati gjashtë muaj pas fillimit të luftës.

Turqia, e cila ka denoncuar Izraelin për sulmin e tij ndaj Gazës me popullsi të dendur dhe ka bërë thirrje për një armëpushim të menjëhershëm, ka dërguar dhjetëra qindra tonë ndihma humanitare atje dhe synon ta rrisë atë këtë muaj kur muslimanët festojnë Ramazanin.

Presidenti i IHH, Bulent Yildirim, inspektoi në portin e Stambollit anijet e reja të blera për programin e ndihmës në Gaza të titulluar “Flota Ndërkombëtare e Lirisë”.

Njëri prej tyre, Anadolu, ka një kapacitet prej 5500 tonësh dhe do të ngarkohet me lloje të ndryshme të ndihmave humanitare, ndërsa të tjerët do të transportojnë personel, përfshirë mjekë.

Nuk dihet se kur do të lundrojnë anijet për në Gaza dhe ku dhe si do të dërgojnë ndihmat në enklavë pasi të jenë atje. Deri më tani, Turqia ka dërguar ndihma në Gaza përmes Egjiptit.