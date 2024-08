Trump del në ‘betejë’ me kandidaten demokrate, Harris shkon me kusht në debatin televiziv

Donald Trump ka rënë dakord të debatojë me Kamala Harris në studiot e Fox News në shtator, por zëvendëspresidentja ka refuzuar. Trump kishte rënë dakord më parë të shfaqej në ABC News dhe të debatonte për Joe Biden për herë të dytë këtë vit përpara se presidenti të përfundonte fushatën e tij për rizgjedhje. Trump përmes një postimi në “Truth Social”, tha se debati do të mbahet më 4 shtator në Pensilvani.

Ish-presidenti tha se kishte një konflikt interesi në lojë pasi ngriti një padi për shpifje kundër ABC dhe prezantuesit të rrjetit George Stephanopoulos mbi pohimin e spikerit se Trump ishte gjendur përgjegjës për përdhunim në çështjen E Jean Carroll. Trump në fillim të këtij viti u urdhërua të paguante 83 milionë dollarë për deklaratat shpifëse që kishte bërë për kolumnistin e revistës, pasi një rast i mëparshëm e shpalli atë përgjegjës për shpifje dhe abuzim seksual.

“Debati ishte planifikuar më parë kundër… Biden në ABC, por është ndërprerë pasi Biden nuk do të jetë më pjesëmarrës, dhe unë jam në proces gjyqësor kundër Rrjetit ABC dhe George Slopadopoulos, duke krijuar kështu një konflikt interesi”, shkroi Trump.

Ish-presidenti republikan shtoi se vendi i debatit në Fox News nuk ishte përcaktuar, por ai tha se moderatorë do të ishin Bret Baier dhe Martha MacCallum të Fox News, dhe rregullat do të ishin të ngjashme me debatin e tij të 27 qershorit me Biden – përveç që këtë herë do të kishte një audiencë në studio. Megjithatë të shtunën, në një deklaratë, fushata e Harris e bëri të qartë se ajo nuk ishte dakord me kushtet e debatit të propozuar të Fox News dhe ajo refuzoi veçanërisht përdorimin e atij për të zëvendësuar debatin në ABC.

“Donald Trump po ikën i frikësuar dhe po përpiqet të tërhiqet nga debati për të cilin tashmë ka rënë dakord dhe po vrapon direkt në Fox News për ta shpëtuar. Ai duhet të ndalojë së luajturi lojëra dhe të paraqitet në debatin për të cilin është angazhuar tashmë më 10 shtator. Zëvendëspresidentja do të jetë atje në një mënyrë ose në tjetrën për të shfrytëzuar rastin për të folur me një audiencë kombëtare në kohën kryesore. Ne jemi të lumtur të diskutojmë debate të mëtejshme pas një për të cilën të dyja fushatat kanë rënë dakord tashmë,” tha zëdhënësi i fushatës së Harris, Michael Tyler në një deklaratë të shpërndarë në X.

Në një postim në X, vetë Harris shtoi: “Është interesante se si çdo kohë, çdo vend” bëhet “një kohë specifike, një hapësirë ​​specifike e sigurt”.

Zëvendëspresidentja tha në korrik se ishte gati për të debatuar për Trumpin dhe e akuzoi atë për tërheqje nga marrëveshja e mëparshme që përfshinte ABC. Në një postim të shtunën, Trump pretendoi se Harris kishte “frikë” të “bënte një debat të vërtetë” kundër tij. Ai shtoi: “Do ta shoh Harris më 4 shtator ose nuk do ta shoh fare”.