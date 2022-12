Tre shenja të qarta që Bjellorusia do t’i bashkohet Rusisë në luftën kundër Ukrainës

Nga Anna Akage, World Crunch

Një tjetër tregues i qartë se presidenti i Bjellorusisë Alexander Lukashenko do t’i bashkohet luftës së Rusisë kundër Ukrainës është se Bjellorusia filloi të vendoste me shpejtësi trupat e saj në kufirin ukrainas.

Ndonëse stërvitje të tilla të papritura kanë ndodhur edhe herë të tjera që nga fillimi i luftës, këtë herë vjen mes një sërë shenjash që tregojnë se Lukashenko po përgatitet të japë urdhrat përfundimtarë.

Për të dytën ditë me radhë, media Belaruski Gayun tha se një numër në rritje i trupave po grumbulloheshin të mërkurën në kufi me Ukrainën. Dëshmitarët vendas kanë raportuar gjithashtu se forcat bjelloruse kanë filluar të ndërtojnë kalime me varka përtej lumit Berezina pranë kufirit, me sa duket për transferimin e shpejtë të pajisjeve në Ukrainë, raporton abcnews.al.

Për më tepër, avionët luftarakë rusë MiG-31K, të cilët mund të mbajnë raketa balistike hipersonike janë vendosur në bazat ajrore në Bjellorusi.

Vdekja e papritur e Oleksandr Azarov

Oleksandr Azarov, themeluesi i BYPOL, i përbërë nga ish-oficerë të zbatimit të ligjit bjellorusë, beson se Lukashenko tashmë ka vendosur të pushtojë Ukrainën.

“Unë mendoj se Makiej nuk vdiq rastësisht,” tha Azarov, duke iu referuar Vladimir Makiej, ministrit të Jashtëm të Bjellorusisë, i cili vdiq papritur më 26 nëntor në prag të vizitës së tij në Poloni.

“Ai do të negocionte garanci për Lukashenkon dhe familjen e tij. Në vend të kësaj, ministri rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu udhëton në Bjellorusi dhe nënshkruan dokumente sekrete ushtarake.

Regjimi i Lukashenkos është përpjekur në të kaluarën të ruajë njëfarë niveli autonomie nga Rusia. Por mbështetja ushtarake dhe ekonomike në mbështetjen e Kremlinit u shumëfishua pas zgjedhjeve të Bjellorusisë 2020, kur qëndroi në pushtet për një kohë të gjatë duke shtypur me dhunë protestat kundër rezultateve të manipuluara të votimit.

Lukashenko, i dyzuar

68-vjeçari Lukashenko mund të preferojë të qëndrojë jashtë luftës, duke e ditur se ka mbështetje minimale mes bjellorusëve për pushtimin e Ukrainës.

Megjithatë, ai e di gjithashtu se jo vetëm karriera e tij politike, por jeta e tij është në fund të fundit në duart e Vladimir Putin.

Dhe me trupat ukrainase që i tejkalojnë rusët në vijën e frontit, Putini duket se do të hapë një front të ri nga veriu. Eksperti ushtarak ukrainas Petro Chernyk gjithashtu beson se ka ardhur momenti që Minsku të hyjë në luftë.

“Kontrolli i papritur i gatishmërisë luftarake të ushtrisë bjelloruse tregon se Rusia po përgatitet.

Theksoj se është Rusia, jo Bjellorusia. Putinit i duhet Bjellorusia që të hyjë zyrtarisht në luftë me Ukrainën tani,” tha Chernyk, i cili thekson se nga Bjellorusia tashmë janë kryer sulme të rënda me raketa.

Por çështja është se kur do të ndërhyjë jo nëse.

Të martën në mbrëmje, komandanti i Forcave të Bashkuara të Forcave të Armatosura të Ukrainës, gjenerali Serhiy Nayev, diskutoi situatën në kufi me Bjellorusinë me kolegun e tij nga Komanda Operative e Forcave të Armatosura të Polonisë, gjeneralin Tomasz Piotrowsk.

Vullnetarët ukrainas kanë intensifikuar gjithashtu ndihmën e tyre për ushtrinë ukrainase në kufi me Bjellorusinë: javët e fundit, një nga organizatat më të njohura është fokusuar në ndihmën e Forcave të Armatosura të Ukrainës për të koordinuar masat e mbrojtjes kundrejt Bjellorusisë.

Kreu i fondacionit, Taras Chmut, tha se mundësia që Bjellorusia të sulmojë këtë dimër është shumë e lartë. Themeluesi i BYPOL-it, Oleksandr Azarov beson se kalimi i kufirit nga trupat Bjellorusia është i pashmangshëm.

Një tjetër shenjë është manipulimi i vazhdueshëm psikologjik i përhapur nga regjimi i Bjellorusisë midis trupave, se ata duhet të mbështesin vëllezërit e tyre rusë.

/albeu.com