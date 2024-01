Torturoi të birin 18 muajsh deri në vdekje pasi “ishte i bezdisshëm”, nëna me dashnorin e saj dënohen me burg përjetë

Hedges dhe ish i dashuri i saj janë dënuar me burgim të përjetshëm sot për vrasjen ‘e keqe dhe torturuese’ të të birit të pambrojtur.

Ajo dhe ish-i i saj Jack Benham masakruan pamëshirshëm djalin 18 muajsh Alfie Phillips gjatë një sulmi ‘të furishëm’ në shtëpinë e tyre në Kent në vitin 2020 – më pak se dy muaj pasi dyshja vrasëse u takuan. Alfie pësoi më shumë se 70 lëndime në trupin e tij të vogël kur u rrah për vdekje dhe u mbyt nga çifti gjatë periudhës së pandemisë.

Të ushqyer nga kokaina, uiski dhe kanabisi deri në orët e hershme të mëngjesit, Hedges, 27 vjeç dhe Benham, 35 vjeç, kryen një natë ‘disipline të dhunshme’ pasi e quajtën Alfie-n ‘të mërzitshëm dhe të bezdisshëm”.

Vogëlushi vdiq me një mori mavijosjesh, brinjë të thyera, krahë dhe këmbë, dhe gjithashtu kishte gjurmë kokaine dhe alkool në organizmin e tij, pas sulmit barbar që ndodhi në banesën e tyre. Sot, një gjykatës i burgosi ​​përgjithmonë autorët.

Hedges u takua me ish-dashnorin e saj ushtarak Benham në shtator 2020 në një shtëpi miqsh të përbashkët ku dyshja do të blinin drogë. Ajo ishte ende në lidhje me babanë e Alfie, Sam Phillips, në atë kohë.