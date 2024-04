Një tërmet me magnitudë 5.5 goditi sot provincën jugore të Kinës Xinjiang, sipas Qendrës Sizmologjike Evropiane-Mesdhetare (EMSC).

Thellësia e tërmetit ishte 24 kilometra, sipas EMSC.

Deri më tani nuk raportohet për viktima apo të lënduar.

🗨Eyewitnesses are saying: 'либо это похмелье, либо реально трясёт[…]' Felt the #earthquake too?

