Tentoi të vriste dy persona me motorr, arrestohet 43-vjeçari shqiptar në Spanjë

Një shqiptarë ka rënë në pranagt e policisë spanjolle. Bëhët me dije se 43-vjeçari shqiptarë është arrestar pasi pasi ka përplasur me dashje dy persona në një motorr. Siç raportohet ngjarja ka ndodhur më 27 prill, rreth orës 21.00, në Aragón Avenue në Valencia, kur një automjet me shpejtësi të madhe iu afrua një motoçiklete të marë me qira, duke goditur dy personat që ndodheshin në të.

Gjithashtu kanë qenë kalimtarët ata që kanë ndihmuar të rinjtë dhe kanë lajmëruar Policinë. Ndërsa personat e aksidentuar kanë pësuar lëndime dhe djegie, njëri prej tyre ka frakturë në qafë dhe këmbë, duke u shtruar në spital.

Ndërkohë autoritete kanë nisur hetimet për zbardhjen e fakteve dhe pas punës shteruese u identifikua si mjeti ashtu edhe pronari i tij. Më pas, autoritete gjetën autorin, i cili u arrestua për veprën penale të vrasjes në tentativë dhe një tjetër kundër sigurisë në komunikacion.