Temperaturat ekstreme, New Mexico në flakë

Dy zjarre, të martën, detyruan të paktën 7,000 njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre në një rajon malor të New Mexico, në jugperëndim të Shteteve të Bashkuara, ku shkatërruan më shumë se 500 ndërtesa. Zjarret e mëdha shpërthyen të hënën në një zonë rurale të shtetit, rreth një orë e gjysmë me makinë nga kufiri me Meksikën. Këta kanë rrethuar kryesisht Ruidoso, një fshat, banorët e të cilit u evakuuan nga autoritetet.

“Unë po u kërkoj menjëherë banorëve të Ruidoso dhe zonave përreth tij që të qëndrojnë të qetë dhe të ndjekin udhëzimet zyrtare për të minimizuar rrezikun,” tha guvernatori i shtetit Michelle Luhan Grisham, duke shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në rajoni.

Nga mesdita e djeshme, dy zjarret kishin djegur rreth 80 kilometra katrorë dhe ishin larg vendosjes nën kontroll, sipas autoriteteve. Zjarri “është veçanërisht intensiv” dhe u përhap shpejt, sipas përditësimit të fundit. Situata po përmirësohet, por autoritetet kanë frikë se erërat e forta do të komplikojnë përpjekjet për shuarjen e zjarrit. New Mexico ka vite që po përballet me thatësirën, e cila është përkeqësuar nga ndryshimet klimatike.

Në të njëjtën kohë, në Kaliforni, gjithashtu në pjesën perëndimore të SHBA-së, është ndezur zjarri më i madh me të cilin është përballur ky shtet këtë vit, në një zonë rurale në veriperëndim të Los Anxhelosit. Kjo ka shkatërruar mbi 60 kilometra katrorë bimësi që nga e shtuna. Ky zjarr mund të jetë një parandjenjë e një sezoni intensiv zjarri në Kaliforni, pas dy viteve veçanërisht me shi.

“Kemi dy vjet që kemi dimër shumë të lagësht. Kjo bëri që të rritej shumë bar. Por në verë nuk kemi shi dhe toka thahet”, tha për AFP Kenichi Haskett, një zëdhënës i Departamentit të Zjarrfikësve të Qarkut të Los Anxhelosit.

Valët e hershme të të nxehtit këtë sezon kanë shtuar shqetësimet në Perëndimin Amerikan. Në fillim të qershorit në këtë pjesë të vendit u shënuan temperatura të larta rekord për sezonin. Termometri shënoi 44 gradë Celsius në Las Vegas, Nevada dhe 50 gradë Celsius në Death Valley, Kaliforni, nivele të paprecedentë për pranverën e vonë. Sipas shkencëtarëve, këto valë të nxehta të përsëritura janë një shenjë e pagabueshme e ngrohjes globale dhe pritet të shumohen, zgjasin më shumë dhe intensifikohen.