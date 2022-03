Sulmi terrorist me 2 viktima në Izrael, mediet publikojnë pamjet tronditëse të ekzekutimit (VIDEO)

Mediet izraelite kanë publikuar pamje nga sulmi terrorist në Tel Aviv, ku mbetën të vrarë dy persona, ndërsa disa të tjerë u plagosën.

Ministri i Mbrojtjes Benny Gantz njoftoi se forcat izraelite të sigurisë janë të shtrira në të gjithë vendin dhe në gatishmëri pas sulmit terrorist në qytetin Hadera. Ndërkohë bëhet me dije se dy autorët e sulmit terrorist u vranë nga policia izraelite.

Pamjet e kamerave të sigurisë të Hadera-s të nga televizioni izraelit tregojnë dy autorët duke hapur zjarr mbi një makinë të parkuar në trotuar përpara se të shkonin në trotuar. Në vendin e ngjarjes, në Hadera, reporter i AFP pa një kufomë të shtrirë në tokë.

While UAE, Egypt, Morocco and Bahrain are in Israel paving the way to a peaceful future, a terror attack happened in Hadera 30 minutes ago. Multiple critical injuries reported. pic.twitter.com/eDCR55vN8s

— The Mossad: The Social Media Account (@TheMossadIL) March 27, 2022