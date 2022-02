Sulmi rus në Ukrainë, reagon për herë të parë ish-presidenti i SHBA-së George Bush

Ish-Presidenti amerikan George Bush ka reaguar pas fillimit të invazionit rus në Ukrainë, duke e quajtur presidentin Putin autoritar dhe bullizues që s’duhet toleruar.

George Bush ka thënë se Ukraina është shtet mik i ShBA-së dhe meriton mbështetjen e plotë gjatë kësaj kohe të vështirë.

“Sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës përbën krizën më të rëndë të sigurisë në kontinentin evropian që nga Lufta e Dytë Botërore. Unë i bashkohem komunitetit ndërkombëtar në dënimin e pushtimit të paprovokuar dhe të pajustifikuar të Ukrainës nga Vladimir Putin. Qeveria dhe populli amerikan duhet të solidarizohen me Ukrainën dhe popullin ukrainas, derisa ata kërkojnë lirinë dhe të drejtën për të zgjedhur të ardhmen e tyre. Ne nuk mund të tolerojmë bullizmin autoritar dhe rrezikun që paraqet Putin. Ukraina është miku dhe aleati ynë demokratik dhe meriton mbështetjen tonë të plotë gjatë kësaj kohe të vështirë”, ka deklaruar Bush.

Former President George W. Bush statement: “Russia’s attack on Ukraine constitutes the gravest security crisis on the European continent since World War II. I join the international community in condemning Vladimir Putin’s unprovoked and unjustified invasion of Ukraine.” … (1/2)

— Kasie Hunt (@kasie) February 24, 2022