Sulm me raketa në Odesa, humb jetën nëna bashkë me foshnjën në krahë

Bombardimet ruse nuk kanë të ndalur në qytetin Odesa të Ukrainës.

Mediat e huaja raportojnë se si pasojë e një sulmi me raketë të ndodhur së fundmi në këtë qytet kanë humbur jetën 8 persona mes të cilëve një nënë bashkë me foshnjën e saj në krahë.

Ndër të tjera thuhet se nëna bashkë me foshnjën tre muajshe nuk kanë arritur që ti mbijetojnë sulmit.

russian missile killed today this beautiful mom and her angel baby in Odesa. I have no words to describe devastation. The picture was posted by her husband Yuriy. RIP, we will revenge pic.twitter.com/pz128Lbjnw

— Olena Halushka (@OlenaHalushka) April 23, 2022