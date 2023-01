SHBA shpall grupin Wagner organizatë kriminale transnacionale dhe i ngrin asetet

Shtetet e Bashkuara e kanë cilësuar zyrtarisht Grupin Wagner një organizatë kriminale transnacionale.

Asetet që i përkasin kompanisë private ushtarake janë ngrirë në SHBA.

Grupi Wagner, i themeluar nga oligarku rus Yevgeny Prigozhin, ka qenë i përfshirë shumë në luftimet në Ukrainë.

Një urdhër ekzekutiv parashikonte sanksione të mëtejshme ndaj mercenarëve, me Thesarin që akuzonte grupin se ishte përgjegjës ose bashkëpunëtor në shënjestrimin e grave, fëmijëve ose civilëve në Republikën e Afrikës Qendrore, nëpërmjet zhvendosjes së detyruar dhe sulmeve ndaj spitaleve.

“Personeli i Wagner-it është përfshirë në një model të vazhdueshëm të aktivitetit të rëndë kriminal, duke përfshirë ekzekutime masive, përdhunime, rrëmbime të fëmijëve dhe abuzim fizik në Republikën e Afrikës Qendrore (CAR) dhe Mali”, tha Thesari në një deklaratë.

Uashingtoni vendosi gjithashtu sanksione ndaj Kompanisë Aksionare me bazë në Rusi Terra Tech dhe Institutit të Kërkimeve të Shkencës dhe Teknologjisë Hapësinore Changsha Tianyi me bazë në Kinë Co. LTD, të cilat i akuzoi për mbështetjen e operacioneve ushtarake të Grupit Wagner. /albeu.com