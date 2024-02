Sekretari amerikan i Mbrojtjes Austin shtrohet në spital

Një zëdhënës i Pentagonit tha se sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin u dërgua në spitalin ushtarak Walter Reed të dielën për trajtimin e “simptomave që tregojnë për një problem emergjent të fshikëzës”.

“Zëvendëssekretari i Mbrojtjes dhe shefi i Shtatmadhorisë janë njoftuar. Për më tepër, janë njoftuar edhe Shtëpia e Bardhë dhe Kongresi”, tha në një deklaratë me shkrim zëdhënësi i Pentagonit, gjeneralmajori Pat Ryder.

Më vonë, zëdhënësi Ryder publikoi një deklaratë tjetër, duke thënë se rreth orës 17:00 të së dielës sekretari Austin ia transferoi “funksionet dhe detyrat” zëvendës sekretares së Mbrojtjes, Kathleen Hicks.

Update: Secretary Austin is still at the hospital and receiving treatment. At approximately 4:55 pm today, he transferred the functions and duties of the office of the Secretary of Defense to Deputy Secretary of Defense Kathleen Hicks. Full statement: https://t.co/ohOQmlG57x

