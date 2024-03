Rusia dhe Kina shqyrtojnë ndërtimin e një stacion bërthamor në Hënë

Yuri Borisov, kreu i agjencisë ruse të hapësirës Roskosmos është shprehur ditën e sotme se një ditë mund të mundësojë ndërtimin e vendbanimeve hënore dhe se Rusia dhe Kina po shqyrtojnë ndërtimin e një stacioni bërthamor në Hënë rreth viteve 2033-2035.

Borisov, një ish-zëvendës ministër i mbrojtjes, tha se Rusia dhe Kina po punojnë së bashku në një program hënor dhe se Moska është në gjendje të kontribuojë me ekspertizën e saj në fushën e energjisë hapësinore bërthamore.

“Sot ne po shqyrtojmë seriozisht një projekt – diku në 2033-2035 për të dërguar një mision dhe për të ndërtuar një termocentral në sipërfaqen e Hënës së bashku me kolegët tanë kinezë,” tha Borisov.

Panelet diellore nuk do të jenë në gjendje të sigurojnë energji elektrike të mjaftueshme për të fuqizuar vendbanimet e ardhshme hënore, tha ai, ndërsa energjia bërthamore mund.

“Kjo është një sfidë shumë serioze … duhet të funksionojë automatikisht, pa praninë e njerëzve,” tha ai për dizajnin e mundshëm.

Borisov iu referua gjithashtu planeve të Rusisë për të ndërtuar një anije kozmike me energji bërthamore. Ai tha se të gjitha çështjet teknike rreth projektit janë zgjidhur, përveç gjetjes së një zgjidhjeje se si të ftohte reaktorin bërthamor.

“Ne me të vërtetë po punojmë në një tërheqje hapësinore. Kjo strukturë e madhe, ciklopike që do të jetë në gjendje, falë një reaktori bërthamor dhe turbinave me fuqi të lartë … të bartë ngarkesa të mëdha nga një orbitë në tjetrën, të mbledhë mbeturinat hapësinore dhe të jetë në përputhje me shumë aplikacione të tjera”, tha Borisov.

Zyrtarët rusë kanë folur në të kaluarën për plane ambicioze për të minuar një ditë Hënën, por programi hapësinor rus ka pësuar një sërë pengesash vitet e fundit. Misioni i tij i parë në Hënë në 47 vjet dështoi vitin e kaluar pasi anija kozmike ruse Luna-25 doli jashtë kontrollit dhe u rrëzua.

Moska ka thënë se do të kryejë misione të mëtejshme në Hënë dhe më pas do të ndjekë mundësinë e një misioni të përbashkët ruso-kinez të drejtuar, si dhe krijimin e një baze hënore. Kina tha muajin e kaluar se synon të dërgojë astronautin e parë kinez në Hënë përpara vitit 2030.

Presidenti rus Vladimir Putin ka hedhur poshtë një paralajmërim të Shteteve të Bashkuara se Moska planifikon të instalojë armë bërthamore në hapësirë ​​si të rremë, duke thënë se ishte një dredhi për të joshur Rusinë në negociatat e armëve sipas kushteve të Perëndimit.