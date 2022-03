Rrotullim 180 gradë, tanket ruse “nisen për shtëpi”, dalin pamjet e para (VIDEO)

Ushtria ruse është duke u tërhequr nga Kievi dhe rrethinat e tij. Këtë e njoftuan më herët zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, ndërsa sëfundmi po qarkullojnë edhe video të lëvizjeve në terren.

Mediat ukrainase kanë filluar të publikojnë pamje të lëvizjes së tankeve ruse në veri të vendit, në drejtim të Bjellorurisë për të hipur në trena, përmes të cilëve do të pozicionohen diku tjetër.

Gjithçka ndodh pas negociatave mes delegacioneve ruse dhe ukrainase në Turqi, ku të dyja palët u shprehen se përfundimi ishte pozitiv.

First signs that some Russian troops are indeed retreating from the Kyiv direction. Large numbers of BMDs with Russian and VDV flags were spotted today on their way from the Ukrainian border to Belarus’ Rechitsa and Gomel where they were loaded onto railway platforms. pic.twitter.com/6B5qTsgFRq

