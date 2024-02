Rita Ora flet për betejën me shëndetin mendor: Është industri e vështirë…

Rita Ora ka folur si kurrë më parë për problemet e saj me ankthin, shëndetin mendor dhe presioni që ka industria e muzikës në një intervistë me Evgeny Lebedev në podcastin e tij “Brave New World”.

Rita tha se ajo merr pjesë rregullisht në sauna me rreze infra të kuqe 40-minutëshe, e ndjekur nga një zhytje ose dush i ftohtë.

Rita shpjegoi: “Unë kam një ankth shumë të keq, mendoj se kushdo në industrinë time ka ankth të jem e sinqertë, mendoj se tani është shumë mirë që është bërë një bisedë dhe ka ditë që janë më të mira se ditët e tjera, ashtu si ankthi, thjesht si të kesh sulme paniku.

Tani kam mësuar vërtet të kuptoj se kur do të vijë. Më parë do të ndihesha ende sikur isha e huaj dhe do të bëja gjëra të vogla, si në sistemin tim nervor përreth për mua është stomaku im, bëj shumë akupunkturë ose dhe thjesht marr frymë dhe qëndroj aty për rreth 20 minuta”.

Rita më parë foli për betejat e saj me shëndetin mendor përmes vargjeve në këngët e albumit “You and I”, duke zbuluar se ajo iu nënshtrua terapisë pasi humbi një pjesë të vetes gjatë viteve.