Ri-investimi në armë për luftën në Ukrainë, “The Times”: Aksionet e kompanive të mbrojtjes kapin shifra marramendëse

Aksionet e kompanive të mbrojtjes janë rritur pasi lufta në Ukrainë ka shkaktuar një “riinvestim masiv” në armë, kanë thënë burimet e industrisë për The Times.

Fuqitë perëndimore po e furnizojne Ukrainën me armë, municione dhe sisteme të sofistikuara raketore të lëvizshme nga njeriu, duke rritur çmimet e aksioneve për kompanitë e armëve deri në 72 për qind që nga dita kur Rusia pushtoi.

Rritja është gjithashtu për shkak të rritjes së shpenzimeve të tyre ushtarake nga qeveritë evropiane në përgjigje të agresionit rus, duke krijuar mundësi ndërkombëtare për të blerë kontrata fitimprurëse armësh. Burimet qeveritare thonë se Britania po planifikon të “prodhojë në mënyrë shumë agresive” për të fituar kontrata armësh nga Gjermania, pasi ajo njoftoi se do të riparonte një politikë sigurie të pas Luftës së Dytë Botërore për më shumë se dyfishimin e buxhetit të mbrojtjes në vitin 2022.

Për të ndihmuar forcat ukrainase të zmbrapsin forcat ruse, SHBA, MB dhe BE kanë furnizuar mijëra municione antitank, duke përfshirë Nlaws dhe Javelins , si dhe sisteme kundërajrore si Stinger dhe Starstreak.

Luftëtarët e rezistencës e kanë përshkruar Nlaws si armën e tyre “të preferuar” për t’u përdorur kundër armaturës ruse, sepse ato janë të lehta për t’u përdorur dhe mund të nxjerrin tanke me një goditje të vetme.

Saab, kompania suedeze e mbrojtjes që i projekton dhe i zhvillon ato, ka parë një rritje të çmimit të aksioneve prej 72 për qind që nga dita e fillimit të luftës.

Armët prodhohen në Britani nga Thales, një kompani e hapësirës ajrore dhe mbrojtjes, në partneritet me Saab.

Thales gjithashtu prodhon raketa të avancuara tokë-ajër Starstreak të afta për të shkatërruar avionë luftarakë dhe helikopterë me fluturim të ulët. Çmimi i aksioneve të kompanisë është rritur me 42 për qind gjatë muajit të kaluar.

Në SHBA, kompanitë e armëve Raytheon dhe Lockheed Martin, të cilat prodhojnë Javelins dhe Stingers, kanë parë rritje të aksioneve përkatësisht me 10 për qind dhe 15 për qind.

Një burim në industrinë e mbrojtjes në Mbretërinë e Bashkuar tha: “Ne të gjithë mendojmë se kjo krizë do të nxisë një investim shumëvjeçar në mbrojtje. Është e qartë se do të ketë ndikim. Do të ketë riinvestime masive.

Ditë pas pushtimit, Bashkimi Evropian ra dakord të sigurojë 500 milionë euro në armë dhe mbështetje të tjera për ushtrinë ukrainase, në atë që blloku e përshkroi si një “moment ujëmbledhës” në historinë e tij.

Edhe shtetet e BE-së i janë përgjigjur individualisht thirrjes së Ukrainës për ndihmë.

Francezët kanë refuzuar të bëjnë të ditur se sa armë kanë furnizuar, duke thënë se kjo mund të ndihmojë rusët duke zbuluar dobësitë strategjike. Qeveria e presidentit Macron theksoi më parë se po ofronte ndihmë për mbrojtjen pasive, si helmeta dhe armatura balistike, por më vonë konfirmoi se tani po furnizonte armë vdekjeprurëse.

Gjermania deri më tani e ka furnizuar Ukrainën me 1000 armë antitank, 500 raketa Stinger dhe gjithashtu ka premtuar 2700 raketa tokë-ajër Strela nga rezervat e ish-ushtrisë së Gjermanisë Lindore. Megjithatë, vetëm 2000 nga ato raketa Strela raportohet se janë të përdorshme dhe deri më tani 500 prej tyre kanë mbërritur në Ukrainë. Ndërkohë, Turqia dha një nga kontributet më të habitshme në luftë, duke dorëzuar 12 drone Bayraktar TB2. Me një distancë prej 150-300 km, mjetet pa pilot kanë shkatërruar armaturën ruse. Ata janë aq të njohur me trupat ukrainase, saqë i kanë dhënë emrin e tyre titullit të një kënge të famshme beteje.

Kanadaja, e cila ka popullsinë e tretë më të madhe të ukrainasve jashtë Ukrainës dhe Rusisë, ka dhuruar 4,500 raketahedhës M72, 7,500 granata dore dhe pushkë snajper me vlerë pothuajse 30 milionë dollarë, municione, pajisje për shikimin e natës dhe armaturë trupore.

Para pushtimit, ajo dërgoi një njësi të operacioneve speciale për të ndihmuar forcat ukrainase.