Republikanët ndjekin “stilin” e Trump, pas sulmit veshi i fashuar kthehet në trend

Në Konventën Kombëtare Republikane në Milwaukee këtë javë, është shfaqur një trend i modës me një ndryshim fasha të rreme për veshët, të veshur nga të pranishmit si një gjest simbolik i mbështetjes për Donald Trump. Trump është shfaqur në konventë me një fashë të madhe ku plumbi i një vrasësi të mundshëm ia kapi veshin e djathtë në një tubim të shtunën.

“Ne po ndihmojmë Presidentin Trump të vendosë një deklaratë të re të modës. Ne jemi në solidaritet me të për plagën e tij. Dhe ne vetëm duam që ai të dijë se sa shumë e duam,” tha delegatja e Arizonës, Susan Ellsworth.

Konventa katër-ditore do të kulmojë me një fjalim në kohën kryesore të Trump të enjten, kur ai zyrtarisht pranon nominimin e partisë për t’u përballur me demokratin Joe Biden në një ripërsëritje të garës së tyre për vitin 2020. Delegati Michael Schafer, duke veshur një fashë të ngjitur në veshin e tij të djathtë, tha se trendi nuk ishte i njëjtë me kapelën e kuqe të kudogjendur “Make America Great Again”.

“Unë mendoj se është diçka që është e momentit,” tha ai.