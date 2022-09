Referendumet ruse në rajonet ukrainase, vjen reagimi i NATO-s

Sekretari i përgjithshëm i NATO-s i ka cilësuar të rreme referendumet e Rusisë dhe tha se ato nuk kanë asnjë legjitimitet.

“Referendumet false nuk kanë legjitimitet dhe nuk ndryshojnë natyrën e luftës, agresionit të Rusisë kundër Ukrainës. Ky është një përshkallëzim i mëtejshëm në luftën e Putinit. Komuniteti ndërkombëtar duhet të dënojë këtë shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar dhe të rrisë mbështetjen për Ukrainën”

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 20, 2022