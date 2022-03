“Referendume për t’u bashkuar me Rusinë”, reagon Ukraina: Nuk do të njihen

Referendumet ‘fake’ të mbajtura nga Rusia në territoret e pushtuara nuk do të kenë bazë ligjore, thotë Ukraina.

Një zëdhënës i ministrisë së jashtme të Ukrainës ka thënë vetëm tani se Rusia po vazhdon përpjekjet e saj për të “minuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës”.

Ata shtuan se të gjitha referendumet “false” të mbajtura nga Rusia në territoret e pushtuara nuk do të kenë bazë ligjore.

Rusia do të përballet me një përgjigje edhe më të fortë nga komuniteti ndërkombëtar, tha zëdhënësi, gjë që do të thellojë izolimin e saj global.

Reagimi vjen pasi kreu i Këshillit të Luhanskut paralajmëroi një referendum për bashkimin me Rusinë.