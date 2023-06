Rebelimi i Wagner, ish-kryeministri rus: Ky është fillimi i fundit të Putin

Mikhail Kasyanov ishte kryeministër i Rusisë nën Putinin nga 2000-2004. Por që kur u shkarkua, ai është bërë një nga kritikët kryesorë të presidentit.

I pyetur nga BBC se ku mendon se do të shkojë Prigozhin, ai tha: “Mendoj se së pari do të shkojë në Bjellorusi, por mendoj se do të shkojë nga Bjellorusia në Afrikë dhe do të jetë diku në xhungël apo diçka e tillë.

“Zoti Putin nuk mund ta falë atë për këtë.”

Prigozhin, thotë ai, ka shkatërruar stabilitetin e Putinit dhe jeta e tij do të jetë nën “një pikëpyetje të madhe” si rezultat.

Për Putinin, thotë Kasyanov, ky është “fillimi i fundit… ai është në telashe shumë të mëdha tani”.