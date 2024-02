Rebelët Houthi kërcënojnë 1/5 e internetit në botë: Si mund të “paralizojnë” pjesën më të madhe të njerëzimit

Luftëtarët Houthi të mbështetur nga Irani në Jemen mund të “paralizojnë” pjesën më të madhe të botës, duke kërcënuar potencialisht pothuajse 1/5 e internetit, sipas Daily Mail.

Houthi-t e lidhur me Iranin kanë nisur sulme me dronë dhe raketa mbi anijet tregtare në Detin e Kuq që nga mesi i nëntorit, në atë që ata e përshkruajnë si një akt solidariteti me palestinezët në luftën Izrael-Hamas.

Udhëheqësi i Houthi-t në Jemeni, Abdul Malik al-Houthi tha sot se lëvizja shiite do të “përshkallëzojë më tej” sulmet ndaj anijeve tregtare nëse ofensiva ushtarake izraelite në Gaza nuk ndalet.

Konkretisht dhe sipas raportit të Daily Mail, ata mund të sabotonin kabllot e internetit në Detin e Kuq që mbajnë pothuajse një të pestën e internetit në botë.

Në veçanti, qeveria e Jemenit paralajmëroi se Deti i Kuq është “një nga tre pikat më të rëndësishme të takimit për kabllot” në botë dhe Houthi-t paraqesin një “kërcënim serioz për një nga infrastrukturat dixhitale më të rëndësishme në botë”.

Kërcënimi doli në dritë pasi një kanal i mediave sociale Houthi publikoi një hartë që tregon rrugët e kabllove të ndryshme përmes Detit të Kuq, Gjirit të Adenit dhe Detit Arabik.

Harta u shoqërua me mesazhin ogurzi: “Jemeni duket se ndodhet në një vend strategjik, pasi linjat e internetit që lidhin kontinente të tëra, jo vetëm vende, kalojnë nëpër të”.

Ka paralajmërime se Houthis mund të veprojnë në atë mënyrë që të sabotojnë kabllot e internetit në Detin e Kuq që bartin 17% të trafikut të internetit në botë. Disa nga kabllot shtrihen deri në 328 metra nën sipërfaqe, duke shkaktuar frikë se grupi i mbështetur nga Irani mund t’i shënjestrojë lehtësisht.

Huthi, të cilët kontrollojnë pjesë të Jemenit, filluan të sulmojnë anijet ndërkombëtare në Detin e Kuq më 19 nëntor për të mbështetur Hamasin në luftën e tij me Izraelin në Gaza.

Që atëherë, disa dhjetëra anije kanë shkaktuar ndërprerje të mëdha në tregtinë globale, rreth 12% e të cilave kalojnë përmes Detit të Kuq. SHBA dhe Britania e Madhe kanë nisur një fushatë masive sulmesh ajrore kundër tyre.

Tani ka shqetësime se Houthi-t mund të përgjigjen duke synuar internetin dhe transmetimin e të dhënave financiare.