Pse mbështetja e Ukrainës sjell përfitime dhe për SHBA-në

Kevin McCarthy, lideri i Partisë Republikane në Dhomën e Përfaqësuesve dhe ndoshta kryetari i ardhshëm i Dhomës së Përfaqësuesve, tha se nëse republikanët marrin shumicën nuk do të miratojnë për Ukrainën një “çek të bardhë” për mbrojtjen e saj kundër Rusisë.

Nuk është plotësisht e qartë se çfarë do të thotë kjo, por ka shumë republikanë brenda dhe jashtë Kongresit që kanë shprehur rezerva për ndihmën e SHBA-së për Ukrainën.

Megjithatë, reduktimi ose kufizimi i mbështetjes amerikane për Ukrainën do të ishte një gabim shumë i madh.

Që nga pushtimi rus i Ukrainës në shkurt, konservatorët si Tucker Carlson kanë vënë në dyshim nëse Shtetet e Bashkuara duhet të harxhojnë para për një luftë të huaj.

Ata dhe të tjerë, si Tulsi Gabbard, një ish-anëtar i Kongresit i cili së fundmi u largua nga Partia Demokratike kanë paralajmëruar se politika aktuale e SHBA-së mund të çojë në luftë bërthamore me Rusinë. Ndërsa deklarata e McCarthy duket se mbështet pozicionin e tyre, do të ishte një gabim strategjik dhe politik.

Shumica e atyre që kundërshtojnë luftën janë në favor të presionit të SHBA-së ndaj Ukrainës dhe në një farë mase Rusisë për të negociuar.

Kjo do të reduktonte shpenzimet e Amerikës dhe do të zvogëlonte shanset për një përshkallëzim të luftës në një konfrontim bërthamor midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Reduktimi i mbështetjes është një qëllim i kuptueshëm, megjithëse një konflikt bërthamor është një ngjarje shumë e pamundur dhe nuk duhet të marrë shumë peshë.

Pasojat për Rusinë, edhe nëse përdor armë bërthamore më të vogla taktike, do të ishin të tmerrshme, duke përfshirë goditjet e rrezatimit në vetë Rusinë dhe dënimin global.

Argumentet kundër rritjes apo edhe vazhdimit të mbështetjes së SHBA-së për Ukrainën kanë njëfarë rëndësie, por nuk marrin parasysh se sa e vështirë do të ishte në këtë pikë për ta bërë Ukrainën të hiqte dorë nga mbrojtja e territorit të saj.

Përveç kësaj, edhe një fitore modeste e Ukrainës do të rriste gjasat për paqen e ardhshme midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara.

Ka shumë kombe në mbarë botën që po shohin me kujdes performancën e ushtrisë ruse. Rezultati është se ajo është një forcë luftarake shumë më e dobët nga sa ishte parashikuar dhe sistemet e saj të armëve janë të vjetruara, të dizajnuara keq dhe nuk përputhen me armët perëndimore. Aftësia e Rusisë për të tërhequr vende si India, Siria ose Irani në anën e saj në të ardhmen do të zbehet nëse nuk mund të demonstrojë se ka një ushtri të fortë dhe një kapacitet të fortë të prodhimit të armëve.

Një nga liderët që po e shikon këtë luftë nga afër është Xi Jinping, i cili ka të ngjarë të vlerësojë Rusinë si partner apo aleat. Nëse Moska detyrohet të tërhiqet nga Ukraina me humbje, Xi ka të ngjarë të shmangë çdo lloj aleance të ngushtë me Rusinë.

Kinezët kanë qenë prej kohësh të interesuar për të pushtuar një pjesë të tokës që është në kontrollin e Rusisë në Azi, por deri më tani kanë qenë të rezervuar për të pohuar interesat e tyre.

Për të shmangur një konflikt tjetër, një Rusi e dobësuar nga një luftë në Ukrainë mund të jetë e detyruar të bëjë një marrëveshje për sa i përket territoreve me Kinën.

Një poshtërim rus në Ukrainë do të dobësonte Kremlinin, duke rrezikuar pozicionin e Putinit. Nevoja për të grumbulluar rezerva për luftën ka zemëruar shumë rusë, të cilët u bënë të besonin se ky “operacion special ushtarak” nuk do të rezultonte në viktima të konsiderueshme.

Rusia ka pësuar më shumë se 70,000 viktima në Ukrainë, dhe ndërsa familjet ruse varrosin të vdekurit e tyre, ekziston mundësia që populli rus të ngrihet kundër Putinit, ta dëbojë atë nga pushteti dhe të detyrojë një ndryshim në qeverinë ruse.

Së fundmi, nuk ka mundësi që Ukraina, pas të gjitha krimeve të luftës dhe mizorive të kryera nga ushtarët rusë në territorin e saj, të negociojë me Rusinë. Asnjë vend nuk do të ishte i gatshëm të diskutonte asgjë derisa të dëbonte të gjitha trupat pushtues nga territori i tij – duke përfshirë, në këtë rast, Krimenë.

Mundësia për të eliminuar një kundërshtar dhe për të reduktuar ndjeshëm shanset e luftës me Rusinë në të ardhmen është shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara, duke kufizuar mbështetjen e saj në të ardhmen për Ukrainën.

