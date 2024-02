“Princesha e lagjeve të varfra”, Njihuni me vajzën që dëshiron të bëhet modele për të larguar familjen nga varfëria ekstreme

Ajo është vetëm 16 vjeç, jeton në lagjet e varfra të Mumbait dhe gjithçka që ëndërron është të bëhet modele në mënyrë që të nxjerrë familjen e saj nga varfëria ekstreme. Maleesha Kharwa, e quajtur ‘princesha e lagjeve të varfra’, tregon historinë e saj në dokumentarin BBC Streets of Gold: Mumbai.

Ajo thotë se shpreson të bëhet një supermodele në mënyrë që të mund të zhvendoset nga kampi në Bandra, ku jeton me babanë, vëllain dhe motrën e saj. Vajza e re u pa rastësisht në vitin 2020 nga aktori i Hollivudit Robert Hoffman gjatë udhëtimit të tij në Indi.

Aktori i Step Up më pas krijoi një llogari në Instagram për të, ku tani ka më shumë se 400,000 ndjekës dhe hapi një faqe GoFundMe për familjen e saj, e cila ka mbledhur më shumë se 20,000 dollarë. Paratë shkojnë për arsimimin, ushqimin dhe strehimin e fëmijëve.

Maleesha mund të shpresojë se jeta e saj do të ndryshojë pasi ajo është bërë fytyra e një marke kozmetike luksoze dhe ka zbukuruar kopertinat e revistave të modës si Cosmopolitan India dhe The Peacock.

Drejtoresha e AMF takon ekipin e Bankës Botërore, diskutohet regjimi evropian në sigurime dhe financat e gjelbra

16-vjeçarja fle në një lagje të varfër me babanë dhe vëllezërit e motrat më të vegjël dhe, siç thotë ajo, nuk ka energji elektrike. Edhe pse familja jeton aty prej mbi 20 vitesh, ata janë vazhdimisht të kërcënuar.

“Një bandë e tmerrshme vjen këtu me buldozerë dhe armë dhe thyejnë shtëpinë, zakonisht në sezonin e shirave, në sezonin e musonit, sepse atëherë është shumë e vështirë ta rindërtoni,” tha ajo.

Diku tjetër në dokumentar, Maleesha zbuloi se ajo ishte fotografuar për një nga markat më të mëdha të kujdesit të fytyrës në Indi. “Nga këto para dua një shtëpi të madhe për babain dhe vëllain tim sepse kur isha e vogël kujdesej babai im për ne”.

Maleesha në llogarinë e saj në Instagram ndan foto nga modelingu si dhe nga jeta e saj në lagjet e varfra.

“Unë jetoj me babanë tim, vëllain dhe kushërinjtë më të mëdhenj që më duan dhe më trajtojnë si princeshën e tyre të vogël, princesha e lagjeve të varfra. Më pëlqen kur mund të bëj diçka për ta dhe t’i bëj të buzëqeshin. Kjo është vetëm një vështrim në botën time të vogël. Unë dua të jem një modele që të ndihmoj të fitoj para për të blerë një shtëpi të vërtetë, ushqim të mjaftueshëm dhe kursime për të studiuar! Kjo faqe është për këdo që dëshiron të ndihmojë udhëtimin tim. Më kanë pëlqyer gjithmonë studimet. Marrja e notave të mira në shkollë e bën babin shumë të lumtur, kështu që unë marr gjithmonë nota të mira! Anglishtja është lënda ime e preferuar dhe më pëlqen të flas me të gjithë në anglisht! Për të mbijetuar në qytet, unë dhe familja ime bëjmë punë të çuditshme për të fituar para. Ndonjëherë familja ime shkon në televizione dhe filma me shpresën se do të jetë aktori i sfondit. Kështu u interesova të bëhesha modele”, shkruan 16-vjeçarja në faqen GoFundMe.