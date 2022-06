“Porti i vdekjes”/ Nënë e bir lidhen me litarë dhe pranga në duar para se të shtypin gazin e makinës për të përfunduar në det

Rasti i tretë që në këtë pikë të porti të pëshkimit të Pasagjerëve të Rinj, njërëzit vendosin t’i japin fund jetës.

I fundit është ai i nënë e birë që ndalën makinën, u lidhën me litarë dhe shtypën gazin e makinës për të përfunduar në det.

“Ndoshta i thanë lamtumirë njëri-tjetrit, ndaj u ndalën para se të ndërmerrnin aktin fatal”, thot një dëshmitar akular për protothema.gr.

Ata mbushën sendiljet e makinës me thasë rëre, lidhën trupin me litarë dhe prangoseën kycet e dorës në timon pak minuta para se djali 50-vjeçar të shkelte gazin e Opel-it të zi dhe të gjendej së bashku me nënën e tij 75-vjeçari në fundin e porttit të pashkimit në Selanik./albeu.com