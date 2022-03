Porti i “Berdyansk” në Ukrainë është në flakë (FOTO & VIDEO)

Porti i Berdyansk është duke u djegur, me mediat ukrainase që thonë se ka të ngjarë për shkak të sulmit të forcave ruse në rezervuarët e karburantit.

Video dhe imazhe tregojnë zjarre dhe tym që ngrihen në ajër.

Sky NeWs nuk i ka verifikuar pretendimet, fotot apo pamjet.

⚡️ The port of #Berdyansk is on fire

Presumably, the #Russian occupiers blew up fuel tanks. pic.twitter.com/r6OzC00cmM

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022