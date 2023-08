Politikanët tentojn t’ia mbathin me valixhet plot me para, ndalohen nga policia (VIDEO)

Një sasi e madhe parash është sekuestruar nga policia në Gabon të Afrikës, pas grushtit të shtetit që rrëzoi presidentin Ali Bongo.

Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë valixhe të mbushura plot me kartëmonedha frangash, dollarësh dhe eurosh, që supozohet se janë sekuestruar në banesën e presidentit Bongo.

BREAKING African leaders are wicked !! Bags Of Money Found In Ousted Gabon President’s HOME pic.twitter.com/qAErDQPHTG

— Biafran Airline News (@BiafranAirlines) August 31, 2023