Pas testit të ADN, e reja zbulon se ish i dashuri ishte vëllai i saj!

Victoria Hill, e cila jeton në SHBA, gjithmonë pyeste veten se si ishte kaq e ndryshme nga i ati për nga pamja dhe temperamenti. E reja, e cila ishte konfuze sepse askush në familjen e saj nuk kishte një gjendje shëndetësore që po përjetonte, bëri analizat e ADN-së në shtëpi, të cilat kohët e fundit janë bërë gjithnjë e më të njohura në Shtetet e Bashkuara.

Pas rezultateve të ADN, Victoria mësoi se kishte më shumë vëllezër e motra se vëllai me të cilin ishte rritur dhe se njeri prej tyre ishte dhe ish i dashuri i saj. Ky numër tani për tani është 22. Babai i saj biologjik nuk ishte njeriu që e rriti, por një mjek i fertilizimit in vitro që ndihmoi nënën e tij të mbetej shtatzënë duke përdorur spermën e tij. Sipas njërit prej vëllezërve, ky mjek i quajtur Burton Caldëell përdori spermën e tij gjatë procesit të fekondimit in vitro pa pëlqimin e nënës. CNN International shkroi se ky incident i përjetuar nga Victoria Hill është rasti më ekstrem i viteve të fundit dhe zbulon pasojat e tmerrshme të shkaktuara nga mungesa e rregullave. CNN zbuloi se më shumë se 30 mjekë në të gjithë vendin u kapën ose u akuzuan për përdorimin e fshehtë të spermës së tyre për të mbarsur pacientët e tyre.

Sipas një sondazhi mbarëkombëtar të kryer nga CNN, shumica e shteteve në SHBA nuk kanë ligje kundër këtij mashtrimi të kryer nga mjekët. Mjekët e akuzuar për ‘mashtrim të fertilitetit’ kanë një avantazh të jashtëzakonshëm në gjykatë, që do të thotë se ata rrallë përballen me dënimin.