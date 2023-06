Pas takimeve me ambasadorët e NATO dhe BE, Lajçak do të vizitojë SHBA

Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka paralajmëruar se do të zhvillojë një vizitë në Uashington dhe fokusi kryesor do të jetë situata në veri të Kosovës.

Nëpërmjet një reagimi në rrjete sociale, Lajçak thotë se gjatë javës që lamë pas ka zhvilluar takime me ambasadorë të NATO-s dhe të BE ku bën me dije se iu ka raportuar rreth situatës në Veri.

“Në fillim të kësaj jave, i informova kolegët e mi në Bruksel për vizitën time të fundit të përbashkët në rajon, situatën aktuale dhe rrugën përpara. Gjatë vizitës sime në selinë e NATO-s, u takova edhe me Zëvendës Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Mircea Geoana për të diskutuar situatën në veri të Kosovës. Të dy ramë dakord se duhet të ndërmerren hapa të menjëhershëm për de-përshkallëzimin. Më tej theksova këtë pikë teksa iu drejtova ambasadorëve të NATO-s dhe BE-së. Do të shkoj në Uashington DC më pas me ftesë të partnerëve të mi amerikanë. Ne do të kemi diskutime intensive për rrugën përpara dhe hapat e ardhshëm të menjëhershëm”, bën më dije Lajçak.