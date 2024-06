Paralajmëron udhëheqësi i Hezbollahut: Nëse Qipro ndihmon Izraelin, do të bëhet pjesë e luftës

Udhëheqësi i Hezbollahut , Hassan Nasrallah, ka kërcënuar se nëse Qipro vazhdon të lejojë Izraelin të përdorë aeroportet dhe bazat e tij për qëllime ushtarake, atëherë do të kundërpërgjigjet.

“Nëse vazhdon të ndihmojë Izraelin do të thotë se është bërë pjesë e luftës” dhe Hezbollahu “do të merret me të” në përputhje me rrethanat”, ka thënë ai.

Shefi i Hezbollahut paralajmëroi se ata do të luftojnë “pa rregulla” dhe “pa kufij” në rast të një lufte më të gjerë me Izraelin dhe se askush në Izrael nuk do të jetë i sigurt nga sulmet e Hezbollahut.

Gjithashtu, sipas Reuters, ai tha në një fjalim televiziv se objektivat e mundshëm në Detin Mesdhe ishin të qarta.

Nasrallah gjithashtu kërcënoi Qipron për herë të parë, duke thënë se Hezbollahu mund ta konsiderojë atë “pjesë të luftës”.