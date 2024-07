PANIK në metronë e Romës/ Sharra, thika dhe përleshje me britma në arabisht, ja çfarë ndodhi

Një debat i dhunshëm shkaktoi momente tmerri tek pasagjerët e pranishëm përgjatë platformave të metrosë B në stacionin Tiburtina në Romë.

Siç raporton RomaToday, të shtunën e datës 20 korrik, rreth orës 13:30, policia hekurudhore është dashur të ndërhyjë për shkak të një debati të dhunshëm që përfshinte tre persona, të cilët më vonë u zbulua se ishin me origjinë nga Magrebi.

Paniku shpërtheu kur njëri prej tyre nxori një sharrë.

Sipas asaj që është rikonstruktuar deri më tani, njëri prej të përfshirëve në përleshjen e madhe ka nxjerrë një sharrë dhe në atë moment ka shpërthyer paniku, me qindra njerëz që kanë ikur nga stacioni. Një roje sigurie duke ndjerë peshën e situatës, i ndoqi ata teksa hipnin në një tren, duke njoftuar policinë hekurudhore, e cila më pas priti burrat në stacionin e Tiburtinës.

Sapo treni mbërriti në stacion, inxhinieri i detyroi të gjithë të zbrisnin nga automjeti për të lejuar oficerët të ndërhynin. Por pikërisht në atë moment njëri prej të treve nxori një armë, një sharrë, duke shkaktuar panik në bord.

Kishte nga ata që bërtisnin se dikush po qëllonte, të tjerë që thoshin se njerëzit goditnin me thikë pasagjerët pa dallim. Thirrjet në gjuhën arabe, thonë dëshmitarët, kishin ngritur gjithashtu frikën e një sulmi. Thashethemet më të ndryshme dhe të pakontrolluara filluan të qarkullojnë në rrjetet sociale, disa prej të cilave madje flisnin për agresorët që sulmonin pa dallim.

Siç raporton RomaToday, aktualisht vetëm një person është plagosur me dëmtime të dukshme në fytyrë, i transportuar me autoambulancë në spitalin Sandro Pertini. Tre persona u arrestuan, të gjithë me origjinë nga Afrika e Veriut, me akuzën e sherrit të dhunshëm. Njëra prej tyre akuzohet edhe për armëmbajtje pa leje pasi iu gjetën dy thika. Të tre akuzohen edhe për kundërshtimin e një zyrtari publik dhe ndërprerjen e një shërbimi publik.