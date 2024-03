Paketa ra nga një aeroplan dhe nuk u hap parashuta, pesë të vdekur nga ndihma humanitare në Gaza

Pesë persona kanë humbur jetën në Gaza kur një paketë ndihme humanitare ra nga një aeroplan, por parashuta nuk u hap. Incidenti tragjik ndodhi rreth orës 11:30 në kampin e refugjatëve Al-Sati dhe u konfirmua nga Ministria e Shëndetësisë në Rripin e Gazës të kontrolluar nga Hamasi, si dhe nga dëshmitarët okularë.

Të paktën një parashutë me paketë e ndihmës humanitare nuk u hap siç duhet dhe pakoja ra qindra metra mbi njerëzit në tokë. Paketat e ndihmave humanitare kanë ardhur herë pas here në Rripin e Gazës nga SHBA, Jordania, Egjipti, Franca, Holanda dhe Belgjika. ndërsa një zyrtar amerikan thapër CBS News se paketa nuk erdhi nga një avion amerikan.

Already 5 people have been killed by humanitarian supplies in the Gaza Strip, Palestinian media claim

The video shows that some of the cargoes failed to open their parachutes and fell on people at high speed. At least 11 people are reported to have been injured. pic.twitter.com/D4vtNheqBQ

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2024